Rico Verhoeven verloor op 23 mei na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter zijn epische titelstrijd tegen Oleksandr Usyk. De topvechter diende daarna een protest in, maar een oordeel bleef lange tijd uit. Verhoeven maakt woensdag via sociale media bekend dat hij inmiddels de uitkomst van het protest weet en vraagt naar aanleiding daarvan om een nieuwe kans tegen Usyk.

"Ik heb even de tijd gehad om dit allemaal te laten bezinken", begint Verhoeven in een openhartig bericht op Instagram. Hij vocht vorige maand in Egypte tegen de ongeslagen bokskampioen Usyk en wist tot ieders verbazing de Oekraïner tot het uiterste te dwingen. Aan het einde van de elfde ronde ging het echter alsnog fout. Usyk deelde een paar harde klappen uit en de scheidsrechter kapte het gevecht af.

Dat zorgde voor de nodige ophef, want op de beelden was te zien dat de bel al was gegaan op het moment dat de scheidsrechter ingreep. Kort na het gevecht tekende zijn team dan ook officieel protest aan. "Op 24 mei hebben we formeel protest aangetekend omdat we oprecht onze vraagtekens hadden rond de manier waarop het gevecht eindigde."

Twijfelachtige beslissing

Volgens Verhoeven bevestigde de commissie later meerdere opvallende details rond het einde van het gevecht. "De uitspraak bevestigde dat de bel aan het eind van ronde 11 al had geklonken voordat de scheidsrechter het gevecht fysiek beëindigde", meent hij. Ook haalt hij de bevindingen van de aanwezige dokter aan. "De arts bevestigde ook dat ik na het gevecht geen tekenen van verwarring of desoriëntatie vertoonde."

Verhoeven krijgt dus gelijk, maar de uitslag van het gevecht verandert niet. "De commissie was van mening dat geen van deze bevindingen de uitkomst veranderde", aldus de 37-jarige Verhoeven.

Ondanks zijn frustratie spreekt Verhoeven met veel respect over Usyk. "Hij is één van de grootste vechters van deze generatie en ik heb niets dan respect voor wat hij heeft bereikt", zo steekt hij de loftrompet over zijn Oekraïense opponent. Wel blijft één gevoel knagen bij de Nederlander. "Wat me wel bijblijft, is het gevoel dat, na elf onvergetelijke ronden op een van de grootste en meest epische podia ter wereld, het verhaal simpelweg stopte voordat het zijn einde bereikte."

Rematch

Wel erkent de Brabander dat Usyk het momentum te pakken had. "Oleksandr had een sterk moment. Hij raakte me goed en je kon de spanning in het gevecht voelen verschuiven." Toch geloofde de kickbokser nog altijd in een comeback. "Nooit opgeven en altijd geloven dat het pas voorbij is als de bel luidt."

Volgens Verhoeven zijn uiteindelijk vooral de fans tekortgedaan. "De fans is een twaalfde ronde ontnomen." Daarom ziet hij maar één oplossing. "Voor mij is de conclusie dus eigenlijk heel simpel. Laten we het verhaal afmaken en de fans die onmiddellijke rematch geven!"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover