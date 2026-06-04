Het WK voetbal nadert. Oranje reist donderdag af naar de Verenigde Staten, waar het drie groepsduels speelt. Dat gebeurt in een ietwat chagrijnige bui. Donderdag verloor Nederland de uitzwaaiwedstrijd van Algerije (0-1). Mocht bondscoach Ronald Koeman nog op zoek zijn naar nieuwe aanwas, de kleinzoon van Frank de Boer is er klaar voor.

Het Nederlands elftal speelde woensdag in De Kuip de laatste oefenwedstrijd op eigen bodem voor het vertrek naar de VS. De manschappen van Koeman vergaten echter voor rust afstand te nemen van het Noord-Afrikaanse land. Na een reeks wissels na rust werd het spel steeds moeizamer en verloor Oranje zelfs. Feyenoorder Anis Hadj Moussa was de maker van het enige doelpunt.

Het laatste nieuws over het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Check hier het speelschema, met programma, uitslagen en standen.

Kleinzoon Frank de Boer traint voor WK

Koeman was na afloop niet tevreden, met name over de wisselspelers. De bondscoach heeft de optie om nog in te grijpen in zijn selectie, als er zich blessures voordoen. Misschien moet hij even een blik werpen op de talenten van Saint de Boer, de zoon van voetballer Calvin Stengs en Beau de Boer, de dochter van oud-bondscoach Frank.

Deze week deelde de voormalig voetballer een video van de jongen waarin hij gehuld in Oranje-tenue tegen een bal aan schopte. "Alvast aan het trainen voor het WK 2040", schrijft De Boer er treffend bij. De kleine van Stengs zigzagt door wat denkbeeldige pionnen en schiet vervolgens een klein balletje door het net. Vader Calvin is trots en juicht vrolijk mee met kleine Saint.

Frank de Boer als bondscoach

Frank de Boer mocht ook ooit een eindronde doen als eindverantwoordelijke van het Nederlands elftal. Dat was tijdens het 'corona-EK' in 2021. Oranje won toen alle groepsduels, maar sneuvelde direct in de achtste finales tegen de zwakkere broeder Tsjechië. Dat was meteen ook het einde van De Boer als bondscoach.

Als speler maakte De Boer ook de nodige eindrondes mee, vier om precies te zijn. Drie keer stond hij in de halve eindstrijd. De Boer had één iconisch moment op het WK van 1998 in Frankrijk, toen hij in de kwartfinale een geweldige crosspass gaf op Dennis Bergkamp, die in stijl afrondde.

Hier vind je alles over Oranje, van nieuws, opmerkelijke verhalen tot statistieken.

Bekijk en beluister vanaf woensdag 10 juni dagelijks onze WK voetbalpodcast.

Wil je helemaal niets missen, download onze Sportnieuws.nl App.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover