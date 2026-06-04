Dit is waarom stadions tijdens WK van naam moeten veranderen

Nog maar een week te gaan tot de aftrap van het WK, dat wordt georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dit belooft het grootste WK ooit te worden. Voor het eerst nemen 48 teams deel, in plaats van 32, wat het aantal wedstrijden van 64 naar 104 zal opvoeren. Dit vraagt om een enorme infrastructuur: in totaal zullen 16 stadions in de drie gastlanden de wedstrijden huisvesten. Al die onderkomens moeten wel het nodige aanpassen.

Het WK begint met de openingswedstrijd op 11 juni tussen Mexico en Zuid-Afrika. Drie dagen later komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie. Zij spelen in het AT&T Stadium in Dallas. Het onderkomen van NFL-team Dallas Cowboys zal tijdens het wereldkampioenschap door een opvallende FIFA-regel echter een andere naam dragen.

Het laatste nieuws over het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

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Waarom WK-stadions van naam moeten veranderen

De reden is simpel: veel stadions dragen de naam van sponsors, maar de FIFA verleent exclusieve marketingrechten aan haar officiële partners gedurende het toernooi. Daarom moeten de arena's afstand doen van hun commerciële namen.

Zo mag het AT&T Stadium de telecomgigant niet promoten tijdens het WK. In plaats daarvan zal de arena met een capaciteit van ongeveer 80.000 plaatsen simpelweg Dallas Stadium heten. Dit principe geldt ook voor andere stadions. Lumen Field, thuisbasis van Super Bowl-winnaar Seattle Seahawks, wordt zo Seattle Stadium. En de plek van de finale is geen MetLife Stadium, maar New York New Jersey Stadium.

Uitzonderingen

Er zijn echter ook uitzonderingen. BC Place in Vancouver, British Columbia, is eigendom van de provinciale overheid en mag zijn naam behouden. De verandering blijft niet beperkt tot documenten. Op veel stadions zijn logo's en opschriften van sponsors prominent zichtbaar op daken en gevels. Deze moeten voor het WK met aanzienlijke inspanningen worden verwijderd of afgedekt.

Een opmerkelijke uitzondering is er in Atlanta. Het Mercedes-Benz Stadium, de thuisbasis van de Atlanta Falcons, mag de kenmerkende Mercedes-ster op het dak behouden. De reden is dat het verwijderen van het logo de structuur van het uitschuifbare dak zou kunnen beschadigen. Kleinere logo's en opschriften moeten echter wel verdwijnen. Officieel zal de arena tijdens het WK Atlanta Stadium heten.