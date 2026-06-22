De naam Mikky Kiemeney doet in de Verenigde Staten nog geen belletjes rinkelen, dat bleek maandag wel toen de vrouw van Oranje-voetballer Frenkie de Jong haar naam moest doorgeven bij een bestelling. In de staat Texas was degene die de bestelling opnam blijkbaar niet een van de 1,7 miljoen volgers die de Nederlandse voetbalvrouw heeft, want haar naam werd verkeerd geschreven.

Veel geliefden van de WK-gangers van Oranje zijn in de Verenigde Staten om hun mannen te steunen in jacht op de wereldtitel. Het Nederlands elftal verblijft in de enorme staat Texas en speelde al in Dallas en Houston de eerste groepswedstrijden. Kansas City is de 'thuisbasis' en daar werkt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman vrijdagnacht de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië af. Misschien dat Mikky Kiemeney dan een bekendere naam voor zichzelf opgebouwd heeft.

Bij diverse grote koffieketens is het gebruikelijk dat na de bestelling de naam doorgegeven moet worden, zodat de werknemer achter de kassa de kartonnen beker kan voorzien van de bon en de naam. Mikky klinkt hetzelfde als Mickey en die laatste naam is een veel gebruikelijkere spelling van dezelfde klanken. Maar de vrouw van Frenkie de Jong blijft sportief en neemt de spellingsfout voor lief. 'In Texas is het Mickey', schrijft ze bij een post waarin ze zichzelf onherkenbaar heeft gemaakt met een hoofddoek en grote zonnebril.

De voetbalvrouw (28) was niet zomaar bij het koffietentje aangekomen, want niemand minder dan haar eigen zoontje Miles zat achter het stuur van het golfkarretje dat haar naar de locatie bracht. Natuurlijk kon de ruim 2,5 jaar oude Miles niet zelf rijden, maar mocht hij bij zijn moeder op schoot het stuur mee vasthouden op weg naar de koffietent. Ook zijn jongere broertje Mason mocht mee naar het mini-uitje van het gezin, zo is te zien op de foto's die Kiemeney deelt op haar Instagram Stories.

Het Nederlands elftal sluit de groepsfase vrijdag 26 juni om 01.00 uur af met de wedstrijd tegen Tunesië. De Jong stond de eerste twee duels in de basis, maar kreeg ook te maken met lichte fysieke klachten. Oranje is met vier punten uit twee duels vrijwel zeker van doorgaan naar de knock-outfase.

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