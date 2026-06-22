De stemming bij het Nederlands elftal is na de 5-1 zege op Zweden op het WK natuurlijk opperbest. De voetballers van Oranje genoten zondag na van dat mooie duel en rond de training leverde dat bijzondere beelden op met hun vrouwen en kinderen. Mikky Kiemeney, de geliefde van Frenkie de Jong, was daar ook bij en zette haar man later op de dag ook nog in het zonnetje.

De voetballers van Oranje bevinden zich inmiddels alweer enige tijd in de Verenigde Staten, maar eenzaam hoeven ze zich daar niet te voelen. Verschillende spelersvrouwen zijn hun man achterna gereisd om hem aan te moedigen tijdens het toernooi. Dat zorgde ook rondom trainingen al voor prachtige plaatjes, want ook veel kinderen van de spelers zijn van de partij.

Zo is ook Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, samen met zoontjes Miles en Mason erbij in de Verenigde Staten om haar geliefde te steunen. Kiemeney geeft gedurende het WK regelmatig een inkijkje in haar leven via sociale media en deed dat ook zondag weer.

Zoontje Miles steelt de show

De vrouw van De Jong plaatste op haar Instagram een reeks foto van wat ze de afgelopen dagen allemaal heeft beleefd. Kiemeney bezocht, net als een aantal andere spelersvrouwen, een historische veemarkt in Fort Worth tussen de wedstrijden van Oranje en dompelt zich helemaal onder in de Amerikaanse cultuur.

Kiemeney deelt ook een video vanuit een golfkarretje, maar blijkt het voertuig niet in haar eentje te besturen. "Miles, mijn chauffeur", schrijft ze bij de video. Ook haar jongste zoon heeft namelijk zijn handen op het stuur, terwijl hij bij zijn moeder op schoot zit. Later zit Miles zelfs in zijn eentje achter het stuur, maar gelukkig staat het karretje dan stil.

Kiemeney zette haar man ook nog in het zonnetje op de speciale dag. "Gelukkige Vaderdag voor de beste vader die we ons maar konden wensen", schrijft ze bij een foto van De Jong met zijn twee zoontjes op het trainingsveld van Oranje.

Zorgen om De Jong

Om De Jong waren in aanloop naar het duel met Zweden nog wat zorgen, want hij had pijn overgehouden aan een botsing met Quinten Timber tijdens de training. Timber liep daarbij een lichte hersenschudding over en kon niet meedoen in het tweede WK-duel, maar De Jong bleek uiteindelijk wel fit genoeg. Hij speelde een uur mee in de met 5-1 gewonnen wedstrijd.

Laatste groepsduel

Het Nederlands elftal speelt komende week tegen het al uitgeschakelde Tunesië de laatste groepswedstrijd. Oranje gaat met vier punten aan de leiding in de poule en is al zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde.

De strijd om de eerste plek wordt echter spannend, want Japan heeft net als Nederland vier punten en ook een doelsaldo van +4. Als Oranje groepswinnaar wordt, zal Kiemeney voor het eerst buiten de Verenigde Staten moeten reizen. Nederland speelt in dat geval namelijk in de tweede ronde in het Mexicaanse Monterrey.

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