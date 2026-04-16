Voormalig Uruguayaans international Dario Silva (53) verloor in 2006 een been na een bizar auto-ongeluk. Zijn 'pensioen' werd echter gevolgd door een ernstig ongeluk. Hij zat in een bestelwagen toen een stuk taart op zijn pedalen viel. In een poging het op te rapen, verloor hij de controle over het voertuig.

"Ik raakte van de weg en botste tegen een vangrail. Mijn benen kwamen vast te zitten in het wrak. Eenmaal bevrijd, wist ik via het raam te ontsnappen, maar daarna herinner ik me niets meer. Ik lag dagenlang in coma. Mijn rechterbeen was ernstig beschadigd. Ze moesten het amputeren", blikt hij terug in gesprek met Gazzetta dello Sport.

'Ik dacht dat ik zou sterven'

"Op dat moment dacht ik dat ik zou sterven. Het lijden van mijn familie gaf me echter de kracht om door te gaan. Enkele maanden later ging ik naar Italië voor een beenprothese. Met mijn kinderen heb ik er nooit openlijk over gesproken. Diego, de oudste, kwam pas op zijn achttiende achter het ongeluk, nadat hij online informatie had gezocht."

Paralympische Spelen

Hoe veranderde zijn leven na het ongeluk? "Zelfs zonder been kun je gelukkig zijn. Gelukkig was ik al gestopt met voetbal. In 2012 kreeg ik de kans om deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Londen, bij het roeien, maar om verschillende redenen kon dat niet doorgaan."

49 interlands

"Sport blijft een fundamenteel onderdeel van mijn leven. Ik fiets veel, en in 2009 keerde ik terug op het veld voor een liefdadigheidswedstrijd", onthulde de aanvaller die 49 interlands speelde en 14 doelpunten maakte voor Uruguay.

Carrière Dario Silva

Dario Silva kwam in 1995 vanuit Penarol Montevideo naar Europa en speelde drie seizoenen voor Cagliari. Daarna verkaste hij naar La Liga, waar hij het shirt droeg van Espanyol, Malaga en Sevilla. In 2005 vertrok hij naar Portsmouth, waar hij zijn actieve carrière afsloot.