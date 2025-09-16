Oud-topvoetballer Wim Kieft heeft een zware periode achter de rug. Bij een operatie aan zijn kunstknie liep hij een bacteriële infectie op, waardoor hij weken moest revalideren. Nu is er eindelijk goed nieuws.

De nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp begon met een hoopvol bericht. Kieft is nog steeds afwezig bij de opnames, "maar het is denk ik de laatste keer dat we hem moeten missen", zegt schrijver Michel van Egmond. "Nou dan ziet het er toch allemaal veel florissanter uit dan we van tevoren dachten", vervolgt oud-voetballer René van der Gijp.

'Amputatie'

"We dachten echt dat hij zes maanden in een rolstoel zou belanden", zegt hij. "We dachten aan amputatie", maakt Van Egmond het nog een stapje erger. "Het is niet meegevallen, maar het is minder erg dan we hadden verwacht." Ze besluiten de oud-voetballer tijdens de opname ook even te bellen zodat hij zelf zijn verhaal kan doen.

"Het gaat wel een stukje beter, ja", zegt Kieft. "Het is een beetje stroef, maar dat komt wel in orde." De 62-jarige had het zwaar met het herstel na de operatie. Hij zat twee weken in een revalidatiecentrum, omdat hij plots last kreeg van complicaties.

Door de brandweer uit huis getakeld

"Het ging 's nachts in een keer heel slecht", legt Kieft uit. "Ik had zoveel pijn dat de brandweer mij uit huis heeft getakeld. Toen moest ik meteen naar het ziekenhuis en weer geopereerd worden voor de tweede keer in een week." Zijn knie moest namelijk worden schoongemaakt.

Zware pijnstilling

Het voetbalicoon kreeg veel pijnstillers. "Echt hele zware. Toen zag ik in een keer allemaal indianen op een paard op me af komen. Toen zei ik wel tegen mezelf dat ik mijn ogen weer even open moest doen." Hij dacht ook de hele tijd dat er iemand onder het ziekenhuisbed zat. "Hans van Breukelen", grapt Kieft.

De oud-keeper kwam wel daadwerkelijk langs bij Kieft. "Hij kwam een gebakje brengen." "Heeft hij ook nog een lezing gegeven in het zorgcentrum daar?", vraagt Van der Gijp lachend. "Nee, het was hartstikke lief, maar je verveelt je kapot daar in dat zorgcentrum", aldus Kieft.

Nu is hij weer thuis bij zijn vrouw die voor hem zorgt. Hij bedankt zijn podcastvrienden ook nog voor hun steun tijdens de moeilijke periode. Die zijn blij als Kieft volgende week weer terug is.