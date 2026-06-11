Rafael van der Vaart en Estavana Polman keren eind deze maand terug naar Nederland. Het stel gaat wonen in Huijssen bij Arnhem, een plaats die voor de oud-handbalster belangrijk is. Het huis is al gekocht, maar er is een opvallend detail aan het verhaal.

Van der Vaart en Polman woonden met haar dochter Jesslyn van 8 langere tijd in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar speelde de handbalster haar wedstrijden voor Rapid Bucuresti, maar sinds 23 mei is ze officieel met pensioen. Al snel besloten Van der Vaart en Polman dan ook dat ze weer terug in Nederland wilden wonen. Ook zodat de oud-voetballer dichterbij zijn twintigjarige zoon Damian is. Hij woont nu bij de vader van Van der Vaart en hij speelt bij Jong Ajax.

Kopen zonder Kijken

Nu keert het gezin dus terug naar Nederland. In de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport vertelde Van der Vaart al dat hij erg druk is met de verhuizing. Eind deze maand gaat het stel terug naar Nederland, maar 1 september krijgen hij en Polman pas de sleutel van hun nieuwe huis. Die woning staatin Huijssen, een dorp dichtbij Arnhem. Voor Polman een plek met veel betekenis, want een groot deel van haar familie woont daar. Totdat ze de sleutel krijgen, zal het gezin van drie bij de ouders van de oud-topsporters moeten verblijven.

Saillant detail is dat zowel Polman als Van der Vaart de woning nog nooit van binnen heeft gezien. Omdat het stel in Boekarest woonde, hebben de ouders de bezichtiging gedaan. Zij gaven een Polman en Van der Vaart een seintje dat het er goed uitzag en toen hebben zij de woning aangekocht. Ook voor hen is het dus nog een verrassing als ze de sleutel krijgen. Van der Vaart is niet van plan om zich veel met de inrichting te gaan bemoeien. "Als Es blij is, ben ik blij", zo vertelt hij in de podcast.

WK voetbal

Waar Van der Vaart het dus ook al druk heeft met verhuizen, zal hij ook nog werkzaam zijn rondom het WK voetbal. De oud-middenvelder bevestigde dat hij samen met Pierre van Hooijdonk de vaste analist is rondom de wedstrijden van Oranje. Dit doet Van der Vaart vanuit Nederland. Pas als Oranje de halve finale haalt, zal hij de reis naar de Verenigde Staten maken om de analyses vanuit daar te doen,.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover