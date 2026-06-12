Voor Spanje is sterspeler Lamine Yamal (18) een belangrijke kracht. Veel zal van de Barcelona-speler afhangen wil Spanje schitteren op het WK voetbal 2026. Zijn vriendin Inés García heeft wat zijn blessure betreft een geruststellende boodschap voor de Spaanse fans.

Voor Lamine Yamal breken spannende weken aan. De Europees kampioen van 2024 maakt zijn langverwachte debuut op een WK. Het is de vraag of hij het begin van het toernooi meemaakt gezien zijn hamstringblessure. Spanje opent op 15 juni tegen Kaapverdië. Verder volgens nog groepsduels met Saoedi-Arabië (21 juni) en Uruguay (27 juni).

Inés García

Zijn vriendin Inés García (21) heeft in een Instagram-story een hoopvolle boodschap. Bij een foto van Yamal die op een bed ligt met een wit gezichtsmaskertje op, staan de woorden: "Hij arriveert perfect op het WK, maak je geen zorgen om hem."

De timing van García’s post is opmerkelijk, aangezien Spanje nog maar enkele dagen verwijderd is van de aftrap van hun WK-campagne tegen Kaapverdië in het Atlanta Stadium in Georgia. Yamal zal naar verwachting een centrale rol spelen in de plannen van bondscoach Luis de la Fuente.

WK voetbal

De regerend Europees kampioen blijft vervolgens in Atlanta voor een tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië, voordat ze naar Mexico reizen om Uruguay te treffen in hun laatste Groep A-wedstrijd.

Nu Yamal als een van de bestbetaalde supersterren aan het toernooi begint, zijn supporters reikhalzend uitgekeken naar elke aanwijzing dat de 18-jarige volledig fit en klaar is voor de uitdaging die voor hem ligt.

Speculaties

Het stel bevindt zich regelmatig in het middelpunt van speculaties van fans online, waarbij supporters vaak hun social media-activiteit nauwlettend volgen voor aanwijzingen over hun relatie. Garcia, een influencer uit Sevilla, heeft haar volgers op social media explosief zien groeien te midden van haar bruisende romance met de 'golden boy' van La Roja.

©Instagram Inés García

Roem en geld

Uiteraard is er vooral in Spaanse media veel aandacht voor de relatie tussen de jonge superster en de influencer. Ze voelde zich gedwongen speculaties tegen te spreken dat ze bij de 18-jarige voetballer is voor roem of geld, en maakte duidelijk dat ze al haar eigen platform aan het opbouwen was voordat hun relatie openbaar werd.

Ze merkte op dat hoewel ze bepaalde aspecten van haar leven privé probeert te houden, de intense publieke belangstelling voor Yamal dat moeilijk maakt. Wel wil ze doorgaan met haar werk als influencer.





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