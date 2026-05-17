René van der Gijp is samen met zijn Vandaag Inside-collega's onderweg naar Curaçao. Ook zijn vrouw Minouche is mee, maar zij is niet te spreken over bepaald gedrag van de TV-analist.

Van der Gijp zit in het vliegtuig naar Curaçao samen met zijn Vandaag Inside-collega's Johan Derksen en Wilfred Genee. De heren gaan vanaf maandag twee weken lang het bekende praatprogramma op het Caribische eiland opnemen. Vandaag Inside is echter niet de enige show die vanaf Curaçao wordt opgenomen. Ook de Oranjezomer met Hélène Hendriks zal voor het WK een periode te zien zijn vanaf het eiland en de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt ook opgenomen op Curaçao.

Op haar Instagram laat Minouche van der Gijp zien dat ook de vrouwen van de mannen mee zijn naar Curaçao. De analist en zijn vrouw zitten naast elkaar in de business class en krijgen daar ook de nodige snacks. Over dat laatste is echter nog wat gesteggel.

Minouche had een zakje popcorn, maar haar man vroeg of hij er ook een paar mocht. Vervolgens at hij het gehele zakje leeg en Minouche kon het niet laten om dit nog even te delen via haar Instagram. Het liedje dat ze daaronder zette, spreekt voor zich: Lily Allen, met Fuck you.

Doodsbedreigingen

Eind 2025 kwam Minouche van der Gijp veelvuldig in het nieuws door een post via Instagram die veel stof deed opwaaien. Zo was ze bijvoorbeeld zeer uitgesproken over de situatie in de Gazastrook en dat zorgde voor doodsbedreigingen aan haar adres. Het onderwerp werd ook veelbesproken in Vandaag Inside, waar bijvoorbeeld Derksen ook kritiek had op de vrouw van Van der Gijp. De analist zelf hield zich altijd wat afzijdig van de discussie, maar hij onthulde wel dat de doodsbedreigingen erg veel impact maakten op zijn vrouw.

Minouche van der Gijp is niet de eerste vrouw van Van der Gijp. Eerst had hij een relatie met Daniëlle Sijthoff, ook de moeder van zijn zoon Nicky. In maart 2016 overleed Sijthoff onverwachts en dit is iets wat de goedlachse analist nog altijd raakt en emotioneert.

