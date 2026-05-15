Jack van Gelder haalde donderdag uit naar Hélène Hendriks en dat valt helemaal verkeerd bij Johan Derksen en René van der Gijp. De twee oud-voetballers kiezen duidelijk partij voor de presentatrice van onder meer De Oranjezomer.

Van Gelder verdween enige tijd geleden plotseling als vaste gast bij de talkshow van Hendriks nadat hij er niet uitkwam met Talpa. De presentatrice hield daarna de deur open voor een eventuele terugkeer, maar die deur gooide de 75-jarige oud-NOS'er donderdag hard dicht. Hij stelde teleurgesteld te zijn in Hendriks doordat ze nauwelijks meer iets van zich zou hebben laten horen sinds zijn vertrek bij het programma.

Derksen neemt het op voor Hendriks

In Vandaag Inside bleek dat die uitspaken van Van Gelder niet vallen bij Derksen en Van der Gijp. "Jack is echt uit de bocht gevlogen", begon Derksen donderdag in de uitzending. Hij begrijpt niet waarom Van Gelder 'weggewerkt' is door Talpa, maar vindt het onterecht dat Hendriks nu wordt aangepakt.

"Nu gaat hij afgeven omdat ze nooit gebeld heeft, dat is niet waar", vervolgt Derksen. "Hélène heeft echt haar nek uitgestoken om hem aan tafel te houden. Die heeft strijd gehad met de eindredactie en de directie. Die heeft er alles aan gedaan om hem aan tafel te houden. Ik vond hem de leukste, door hem ontstond er discussie. Hij moet nu niet Hendriks de schuld geven, zij is de enige die zich voor hem ingezet heeft."

'Ze werd er knettergek van'

Van der Gijp sluit zich volledig aan bij zijn tafelgenoot: "Als hij nou iemand niet de schuld mag geven, is het Hélène." Volgens de oud-international belde Van Gelder heel vaak met de presentatrice en hij vond het knap dat zij dat überhaupt volhield.

"Ze heeft zo veel geduld gehad, ieder ander was al lang klaar geweest met al dat gebel en dat gedoe en gezeik. Ze heeft zo veel geduld. In die tijd dat hij wel of niet daar zou zitten, belde hij haar gewoon 14, 15, 16 keer per dag. Ze werd er knettergek van", aldus Van der Gijp.

'Dit is een trap na'

Ook tv-expert Tina Nijkamp vindt het een vreemde actie van Van Gelder: "Dit is ook al veel in de pers geweest en Hélène heeft het elke keer voor hem opgenomen. Dit is gewoon een trap na."

"Dit had hij niet moeten doen. Hij is nu gefrustreerd dat hij nergens meer gevraagd wordt, maar dat kan ook een reden hebben. Dat weet ik niet, want wij maken hem nooit mee", besluit Derksen.

