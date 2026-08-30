Roger Federer beleefde in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag een heel bijzonder moment. De tennislegende kreeg misschien wel de grootste eer binnen zijn sport en dat zorgde voor de nodige emoties bij de Zwitser.

Federer zette in 2022 een punt achter een indrukwekkende carrière. De tennisgrootheid pakte liefst twintig grandslamtitels, won in totaal 103 toernooien en stond een enorm aantal van 310 weken op de eerste plek van de wereldranglijst. Ook won hij met Zwitserland de Davis Cup in 2014 en werd hij in 2008 olympisch kampioen in het dubbelspel met landgenoot Stan Wawrinka.

Hall of Fame

Bovendien groeide hij uit tot waarschijnlijk de populairste speler ooit. Dat kwam mede door zijn manier van spelen, want de Zwitser liet het er altijd heel makkelijk uitzien. Al die factoren bij elkaar zorgden ervoor dat Federer in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag tijdens een speciale ceremonie in het Amerikaanse Newport werd opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. Ook de Amerikaanse Mary Carillo viel die eer op dezelfde dag ten deel.

Alleen spelers die iets hebben betekend voor de sport krijgen die ultieme eer. Inmiddels maken ongeveer 270 tennissers deel uit van de Hall of Fame en daarvan zijn er drie Nederlands. Rolstoeltennissters Chantal Vandierendonck, Monique Kalkman en Esther Vergeer zijn op dit moment de enige leden uit ons land.

Emoties bij Federer

De inmiddels 45-jarige Federer maakt nu dus ook deel uit van die selecte club. Hij werd tijdens een speciale ceremonie zaterdagavond opgenomen in de Hall of Fame. Zijn vrouw Mirka, die zelf vroeger ook proftennisster was en waarmee de Zwitser inmiddels vier kinderen heeft, gaf een prachtige speech en direct daarna verscheen ook Federer voor de microfoon.

Zijn speech nam echter flink wat tijd in beslag en dat kwam doordat Federer de emoties niet altijd onder controle wist te houden en er flink wat tranen over zijn gezicht rolden. Zelf grapte hij daardoor al dat het weleens tot zonsopkomst kon duren voordat hij eindelijk klaar zou zijn met praten.

"Het is geweldig om jezelf op zo'n plek te zien, om door de Hall of Fame te lopen en mezelf onder te dompelen in de geschiedenis van de sport. Het betekent alles voor me", zei de Zwitser. "Om de verhalen te lezen van mijn grootste helden en dan voor de eerste keer te beseffen dat ik hier een plek heb. Dit is één van de grootste onderscheidingen van mijn leven."

"Ik heb geprobeerd mijn liefde voor de sport te laten zien. Omdat het echt belangrijk voor me was, en ik wilde ook dat het belangrijk voor jullie was", aldus de tennisgrootheid, die uiteindelijk bijna een half uur aan het woord was. “Dat ik jullie aandacht waard ben, dat ik jullie bezoek waard ben, want mensen hoeven niet per se naar ons te komen kijken. Ze komen om vermaakt, geïnspireerd en enthousiast te worden. Ze kunnen er altijd voor kiezen om ergens anders heen te gaan, maar ze hebben voor tennis gekozen, ze hebben voor ons gekozen."

Bekijk hieronder de volledige speech van Federer bij zijn opname in de Tennis Hall of Fame: