Valentijn Driessen is een van de meest spraakmakende sportjournalisten van Nederland. Overal waar hij gaat, reist hij Oranje achterna. Zo ook op het WK. Daar geeft hij ook zijn ongezouten mening, tegen onder anderen Wesley Sneijder. Tijdens een etentje verbaasde Sneijder zich over Driessen.

"De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want ik ben gisteren gaan uiteten met Valentijn", vertelt Vahle op het moment dat ze wordt ingebeld door Vandaag Inside. "Wesley Sneijder had mij gevraagd om een hapje te gaan eten. Toen dacht ik: dan neem ik Valentijn mee en nog wat meer mensen. Dat was zo goed. Valentijn ging tegenover Wesley zitten en zei: 'Nou ja Wesley, wat voor successen heb jij nog beleefd na je carrière?'"

De oud-topvoetballer deed op zijn beurt een ontdekking over Sneijder. "Wesley was vooral heel erg verbaasd dat Valentijn geen alcohol dronk, dus dat hij al die onzin nuchter uitkraamt. Dus ik heb een wereldavond beleefd", stelt de verslaggeefster.

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet

Wilfred Genee wil vooral weten wat Driessen nam tijdens het uiteten. Van de veelbesproken journalist is bekend dat hij geen fijnproever is. Zijn voorkeur gaat uit naar simpele, snelle maaltijden. Denk aan hamburgers, pizza's en caesar salades. "Ik ging voorafjes bestellen en hij wilde alleen maar warme dingen. Dat werd een soepje. Daarna een soort tomatenpasta en een colaatje", doet Vahle uit de doeken.

"Meestal neemt hij een carpaccio", meent Genee. "Die hadden ze niet, dus hij wilde al bijna weglopen", lacht de in Kansas City gestationeerde presentatrice.

Clash tussen Wesley Sneijder en Valentijn Driessen

Eerder in de VS kwam het nog tot een clash tussen Driessen en Sneijder. De recordinternational was niet gediend van de kritiek van de journalist op Frenkie de Jong. Driessen was na de 2-2 van Oranje tegen Japan van mening dat de middenvelder eens moest banken. Daar reageerde Sneijder op.

"Ik ben wel van mening dat Frenkie veel meer kan laten zien, ook aanvallend", bekende Sneijder. "Het is allemaal nog een beetje behoudend. Je moet wel in het toernooi gaan groeien en uiteindelijk die momenten gaan creëren. Dat kan hij en daarom is hij zeker van zijn plek. Dus hem eruit halen is de grootste onzin die ik tot nu toe uit Valentijn zijn mond heb horen komen."

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