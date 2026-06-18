Voetbaljournalist Valentijn Driessen staat bekend om zijn ongezouten en opvallende meningen. Maar dit keer heeft hij het volgens recordinternational Wesley Sneijder wel heel bont gemaakt. Na een uitspraak over Frenkie de Jong op het WK voetbal haalt de oud-speler hard uit.

Na de teleurstellende 2-2 tegen Japan in de eerste groepswedstrijd van Nederland wordt er veel kritiek geleverd op de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Sneijder wordt door verslaggever Noa Vahle geconfronteerd met de uitspraak van Driessen dat De Jong geen basisplaats meer verdiend bij Oranje. "Op basis waarvan? Dat weet hij ook niet", zegt Sneijder met een grijns.

Volgens Driessen is de middenvelder 'te zeker van zijn plek'. "Dat is de grootste onzin die er is", zegt Sneijder. "Hij speelt omdat hij zeker een van de beste spelers is van deze ploeg. Als je dan onderbouwt dat je Frenkie vaker naar voren wil zien en dat hij ook vaker beslissend moet zijn, dat vind ik wel. Dat zal Frenkie ook weten. Maar het is een verbindingsspeler."

'Grootste onzin'

"Ik ben wel van mening dat Frenkie veel meer kan laten zien, ook aanvallend", geef de ex-topvoetballer toe. "Het is allemaal nog een beetje behoudend. Je moet wel in het toernooi gaan groeien en uiteindelijk die momenten gaan creëren. Dat kan hij en daarom is hij zeker van zijn plek. Dus hem eruit halen is de groostte onzin die ik tot nu toe uit Valentijn zijn mond heb horen komen."

Nederlands elftal

Sneijder bracht woensdag een bezoek aan de selectie van Oranje. Op foto's die OnsOranje deelde op Instagram is te zien hoe de voormalig topvoetballer de ene na de andere speler een high five gaf. Met aanvoerder Virgil van Dijk volgde zelfs een knuffel.

Hij sprak ook met de bondscoach en De Jong samen. Sneijder kwam in al zijn interlands tot 34 goals voor Oranje, waarvan zes op WK's. De Jong scoorde pas twee keer voor Nederland, dus wie weet had Sneijder nog tips voor hem.

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