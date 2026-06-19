Tadej Pogacar is ondanks de zorgen rondom zijn vriendin Urska Zigart gewoon opgestapt in de Ronde van Zwitserland. De geliefde van de topwielrenner kwam in de vrouwenversie van de koers hard ten val donderdag. "Ze is een vechter."

Het Sloveense liefdeskoppel is gelijktijdig in Zwitserland. Donderdag was het eerst de beurt aan Zigart. De renster van AG Insurance - Soudal maakte een flinke smak op het asfalt in de slotkilometer van de etappe. Daarbij bleef ze in een akelige positie liggen. In het ziekenhuis werd duidelijk dat ze haar kaak had gebroken.

Tadej Pogacar spreekt over toegetakelde vriendin

Pogacar kreeg er lucht van vlak voordat hij aan zijn rit begon. De geletruidrager werd door zijn UAE Team Emirates-XRG op de hoogte gehouden van haar situatie. "Ik heb hem toch nog kunnen geruststellen", sprak de grote baus Mauro Gianetti, die Zigart voor de etappe nog bezocht. "Gelukkig is het niets ernstigs. Hij was iets gerustgesteld, hoewel je je kunt voorstellen dat het niet makkelijk voor hem was. Met de snelle etappe, de hitte en alles, was hij niet echt in de juiste gemoedstoestand om te koersen."

Pas na afloop kon Pogacar zich bekommeren om zijn vriendin. De Sloveen legde contact met haar en haar familie en werd daarbij gestoord door een cameraman. Daarbij gaf hij een tik op de lens.

Donderdag sprak Pogacar zelf niet meer met de pers. Dat deed hij een dag later voor de start van de derde etappe in de Ronde van Zwitserland wel. "Gelukkig gaat het goed met Urska", waren zijn eerste woorden. "Ze is nog de hele nacht in het ziekenhuis gebleven. Ze is in een goede moed, ze is een vechter en sterk. Dat geeft me motivatie voor de volgende dagen. Ze wil dat ik de trui houd en dat ik maandag zo snel mogelijk thuis ben."

Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland eindigt zondag. Pogacar verdedigt een voorsprong van 2 minuten en 50 seconden op zijn naaste belager Richard Carapaz.

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