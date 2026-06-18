Tadej Pogacar beleefde een bewogen dag. Op de fiets oogde hij wederom sterk in Zwitserland. Daarnaast gaan zijn zorgen uit naar partner Urska Zigart die hard ten val kwam. Na afloop van zijn eigen rit haalde hij geïrriteerd uit naar de camera.

De openingsetappe in de Ronde van Zwitserland werd een prooi voor favoriet Tadej Pogacar. Op dag twee gunde de Sloveense veelvraat een kopgroep de kans op de winst, al toonde hij opnieuw zijn spierballen. Van het groepje der favorieten kwam hij als eerste over de finish, waarmee hij zijn leidende positie versterkte.

Bewogen dag

De donderdagmiddag begon nog dramatisch voor Pogacar. Zijn geliefde Urska Zigart was in de vrouwenkoers in Zwitserland hard ten val gekomen en werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek de wielrenster een gebroken kaak te hebben opgelopen en mogelijk ook een hersenschudding. Pogi kreeg dat tijdens de koers al door, maar wilde uiteraard ook na afloop meteen weten hoe het ging.

Dat liep echter niet helemaal zoals gepland. Pogacar was rustig aan het uitfietsen en belde met zijn familie om te kijken hoe het met Zigart ging. Een cameraman besloot dat moment van dichtbij te filmen en daar was de wereldkampioen niet van gediend.

Boos op cameraman

Nadat de cameraman vanuit allerlei hoeken het beeld op hem richtte, maande Pogacar dat hij weg moest gaan. Dat deed hij door een tik uit te delen tegen de camera. Vervolgens schakelde de uitzending snel door naar wat mooie plaatjes van de omgeving, zodat de renner van Team UAE Emirates in alle rust kon bellen.

Pogacar besloot verder ook om geen interviews te geven na afloop van de etappe. Dat had echter een goede reden. Aangezien zijn vrouw ook in Zwitserland was, en zelfs heel dichtbij, besloot hij om direct naar het ziekenhuis in Locarno te gaan. Hij verscheen wel nog kort bij de podiumceremonie, waar de leiderstrui opnieuw om zijn schouders werd gehangen.

El enfado de Pogacar: aparta una cámara que le grababa en plena llamada pic.twitter.com/58yse5Sd6D — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 18, 2026

Vrijdag kan Pogacar het waarschijnlijk wat rustiger aan doen. Na twee bergetappes wacht een iets minder zware etappe. Voor de viervoudig winnaar van de Tour de France geldt de koers in Zwitserland als voorbereiding op de editie van komende zomer.

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