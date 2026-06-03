Podcastmakers Wim Kieft, René van der Gijp, Rob Jansen en Michel van Egmond kennen elkaar door en door. Ze weten dus ook elkaars slechte eigenschappen te benoemen. Die leiden weleens tot irritatie. Zeker toen ze met zijn vieren op Curaçao zaten.

René van der Gijp was de afgelopen weken vanaf Curaçao te zien met Vandaag Inside. Zijn collega's van de podcast KieftJansenEgmondGijp reisden met hem mee om daar de nieuwe afleveringen op te nemen. Woensdagavond vertellen Kieft, Jansen en Van Egmond over de trip bij Eva.

Irritaties

"Heeft de vriendschap dit overleefd?", vraagt Eva Jinek. "Nou je krijgt natuurlijk wel irritaties. Dat is logisch", antwoordt Jansen. "In gedrag, en met name Wim." "Nee", reageert Wim. "Wat wij hebben geprobeerd is om Rob een beetje te heropvoeden. Rob is namelijk de koning van Curaçao en spreekt graag op de gebiedende wijs. Daar hadden wij niet zo veel zin in met elkaar.

"Het was voor mij een foute trip. Ik heb het ook niet naar mijn zin gehad. Maar ik ben er wel doorheen gekomen", vervolgt Jansen met een knipoog. "Wim corrigeert mij regelmatig en heeft een bepaalde manier om dat te doen die ongelooflijk irritant is. De vriendschap lijdt ook echt. Ik weet niet of deze podcast nog lang doorgaat."

'Vier gekke mannetjes'

"Maar we komen er wel uit door Michel. Dat is de verbindende factor", vervolgt de zaakwaarnemer. "Als je op elkaars lip zit, leer je elkaar toch anders kennen", haakt Van Egmond in. "Wij zijn alle vier gekke mannetjes. Hij heeft een gebruiksaanwijzing die is zo dik als het oude testament", wijst hij naar Jansen. "Om van hem nog maar niet te spreken", doelt hij op oud-voetballer Kieft. "Ik ben ook een moeilijk mannetje", geeft de schrijver toe.

René van der Gijp

Van der Gijp zat niet aan tafel in de talkshow, vanwege zijn contract met Talpa. Hij vertelde eerder in de podcast wel al over zijn tijd op Curaçao. "We zien elkaar nu wel héél erg veel", zei hij over zijn collega's. "Ik bedoel, op een gegeven moment is het leuk geweest."

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