De heren van Vandaag Inside zijn inmiddels weer terug in Nederland na twee weken op 'werkvakantie' op Curaçao. Voorlopig is het programma even niet op de buis, maar keer later dit jaar wel weer terug. Toch is het nog maar de vraag hoe lang het populaire programma nog doorgaat. Johan Derksen is immers nog aan het twijfelen.

De afgelopen twee weken op Curaçao waren voor de mannen van Vandaag Inside vooral genieten, al was niet alles even fijn. Daardoor zijn Wilfre Genee, René van der Gijp en Johan Derksen blij om weer terug te zijn in Nederland. Daar mogen ze bovendien genieten van een vakantie van twee weken. In de tussentijd is Hélène Hendriks met De Oranjezomer te zien op de televisie. Vanaf 10 juni keert de talkshow weer terug rond het WK voetbal, al zou dat zomaar eens het laatste grote toernooi kunnen zijn waar het programma bij is.

Met zijn 77 jaar zou Derksen in principe al lang en breed met pensioen kunnen zijn, maar van stoppen wilde hij tot voor kort niks weten. Toch liet hij openlijk doorschemeren wellicht binnen afzienbare tijd op te houden met zijn dagelijkse gepraat op het beeldscherm. Dat bleek uit de rubriek In de Wandelgangen van het programma.

Geslaagde trip

Na de laatste uitzending vanaf Curaçao blikt Derksen samen met Genee terug op de afgelopen weken. De Snor meent het niet al te slecht te hebben gehad, en vond ook dat het niveau van Vandaag Inside verdienstelijk was. Als hem wordt gevraagd welk cijfer hij het tripje en de shows geeft, is hij duidelijk. "Een 8. We hebben niet van die slechte uitzendingen gemaakt", aldus Derksen. "We hebben gewoon het Nederlandse niveau gehaald. De eerste uitzending was even wennen."

Wel haalde hij de woede van de Corendons-baas op de hals door te kiezen voor een vlucht van concurrent KLM. "Toen ik aankwam zei hij nog een beetje pissig tegen mij: U vond het te min, met Corendon vliegen?", licht Derksen daarover toe. Gelukkig kwamen de twee uiteindelijk tot elkaar. "Corendon heb ik alleen maar goede ervaringen mee. Ik kon het heel goed vinden met de baas, ja."

Toekomst

Maar of de trip naar Curaçao er ook aan heeft bijgedragen dat Derksen nog wat langer door wil, is niet helemaal duidelijk. Over zijn toekomst blijft hij vrij mysterieus. "Zolang de hebzucht me naar Hilversum drijft", grapt hij, verwijzend naar zijn riante salaris. "Kijk, op mijn leeftijd kun je nooit vooruitkijken. We hebben nog een jaarcontract en ik weet niet hoe ik na een jaar ervoor sta." Het is dus nog maar zeer de vraag of we Derksen ook in 2028 nog op tv kunnen zien.

