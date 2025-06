Xavi Simons is een van de beste voetballers van Nederland, maar niet alles wat de jonge voetballer doet verandert in goud. De 22-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig zit in de maag met een dure woning, want hij krijgt deze niet verkocht. De voetballer heeft daarom rigoureuze maatregelen getroffen.

Het is alweer ruim vier maanden geleden dat Simons zijn woning in het Brabantse Lieshout te koop zette. De villa verscheen op 9 februari te koop voor een vraagprijs van liefst 1.295.000 euro. In de periode daarvoor had Simons een poging gedaan om het huis te verhuren voor 4500 euro. Dat lukte echter ook niet.

Omdat er ook geen koper was die het enorme bedrag wilde neertellen, heeft Simons de prijs moeten verlagen. Volgens Bekende Buren is de vraagprijs gedaald tot 'slechts' 1.195.000 euro. Het is voor Simons te hopen dat er nu wel iemand is die de villa wil overnemen.

Topkickbokser Rico Verhoeven onthult eerste beelden van droomhuis, bekende acteur komt met dringende oproep Rico Verhoeven heeft een inkijkje gegeven in de bouw van zijn droomhuis. Het ontwerp van de luxe villa is af en de meervoudig wereldkampioen kickboksen deelt de beelden trots met zijn volgers. Die smeken om een eigen kamer in het huis.

Xavi Simons hoopt op flinke wi

In 2022 kocht hij de woning voor 1.090.000 euro en vestigde hij een hypotheek van 1.000.000 euro op het huis, Als de voetballer nu wel verlost wordt van de woning, maakt hij er nog een mooie winst op: 105.000 euro. Als dat niet lukt, moet hij de prijs misschien wéér verlagen.

Voor het stulpje krijg je overigens wel een flinke woning. De vrijstaande villa heeft een woonoppervlakte van liefst 230 vierkante meter. Het heeft twee badkamers en maar liefst vijf slaapkamers. Daarnaast is er oon een zeer luxe keuken én heeft het huis zelfs een mancave die ook als wijnkelder gebruikt kan worden.

Topvoetballer Xavi Simons steelt de show met 'Nederlands sprekende' Neymar, als beloning volgt een pizza-avond Oranje-international Xavi Simons heeft Neymar Jr pijn gedaan in een oefenwedstrijd met Red Bull Leipzig in Brazilië. Er werd dik gewonnen van Santos en Neymar liet zien dat hij een woordje Nederlands spreekt.

Toen Simons in 2022 de villa aanschafte was hij speler van PSV. Daarvoor had hij zijn professionele debuut voor Paris Saint-Germain gemaakt, nadat hij eerder al jarenlang in de jeugd van FC Barcelona speelde. Na een seizoen in Eindhoven keerde hij terug bij PSG, dat hem verhuurde en aan het begin dit jaar verkocht voor 50 miljoen aan RB Leipzig.

Nieuwe transfer Xavi Simons?

In Duitsland wordt er echter ook gesproken van een mogelijke transfer van Simons. Volgens het Duitse BILD weest enkele maanden geleden al 'alles er op dat hij deze zomer gaat verhuizen.' Hij heeft nog een contract tot medio 2027.