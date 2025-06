Rico Verhoeven heeft een inkijkje gegeven in de bouw van zijn droomhuis. Het ontwerp van de luxe villa is af en de meervoudig wereldkampioen kickboksen deelt de beelden trots met zijn volgers. Die smeken om een eigen kamer in het huis.

"Weer een droom die werkelijkheid wordt", schrijft Verhoeven bij de video. De grote villa die hij bouwt wordt van alle gemakken voorzien. Zo krijgt de 36-jarige een garage, zwembad, jacuzzi en eethoek met open haard op zijn terrein.

De indeling van het interieur blijft nog even geheim, maar de volgers van de wereldkampioen speculeren alvast over het aantal kamers. Veel bekenden van de kickbokser hopen in luxe te kunnen verblijven in de woning.

Eigen kamer

Zo schrijft acteur Jandino Asporaat een dringende oproep aan zijn vriend. "Dit keer wil ik minimaal een tuinhuisje of poolhouse. Je gaat me niet weer afpoeieren met de kelder of een weekend all inclusive in het washok", grapt hij. "Elke keer als ik bij jullie kom logeren is het dezelfde bullshit. Nee Dino je mag niet tussen mij en Naomy in slapen, wij gaan grote mensen dingen doen."

Ook bodybuilder Martyn Ford reageert: "Welke kamer is voor mij", vraagt hij zich af.

Verloofde Naomy van Beem

Verhoeven bouwt zijn droomhuis met zijn verloofde Naomy van Beem. Verhoeven vroeg Van Beem in juli 2024 ten huwelijk. Het lijkt dan ook een goede match te zijn. Hun liefde werd bekend in 2021, amper een jaar na zijn scheiding met toenmalige vrouw Jacky Duchenne. Ze is sportief en heeft haar eigen fitnessbedrijf: NVB Fitness waar ze personal training geeft.

Prijzengeld

Het stel zal dus naast de bouw van de droomvilla ook nog een huwelijksfeest moeten bekostigen. Gelukkig heeft Verhoeven weer een hoop prijzengeld verdient met het verdedigen van zijn wereldtitel tijdens Glory 100. Hij werd voor de veertiende keer wereldkampioen zwaargewizht nadat hij Artem Vakhitov versloeg,

Verhoeven krijgt naar verluidt 200.000 euro voor reguliere gevechten. Maar tegen Vakhitov stond zijn titel op het spel, waardoor het prijzengeld stijgt. De Nederlandse kickbokser verdiende een half miljoen euro, en daar komen nog bonussen bovenop. Kassa dus voor Verhoeven.