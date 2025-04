Duits medium doet opvallende uitspraak over toekomst Xavi Simons: 'Hij is op afscheidstournee'

Xavi Simons gaat na dit seizoen vertrekken bij RB Leipzig, weet BILD. Het Duitse medium schrijft dat de Nederlander bezig is aan zijn afscheidstournee bij de club. Daarvoor geeft het drie redenen. 'Alles wijst er momenteel op dat hij deze zomer gaat verhuizen.'

Als eerste reden meldt BILD dat er in de winter al afspraken zijn gemaakt rondom Simons. De 22-jarige aanvallende middenvelder werd toen voor vijftig miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain, de club waarvan hij al werd gehuurd. In die overeenkomst werd al besproken dat een transfer in de zomer een optie was.

'Daarom werd zijn contract bewust slechts vastgesteld tot 2027, om de lat voor clubs niet te hoog te leggen en Xavi uiterlijk in 2026 te laten vertrekken.' De Duitse krant voegt daar aan toe dat RB Leipzig deze zomer een omzet van 100 miljoen euro moet halen (volgens de interne plannen) en dat transfers van Simons en Benjamin Sesko daar enorm bij zouden helpen.

Hoog salaris

De tweede reden is dat Simons geen consistent seizoen draait, in combinatie met het hoge salaris dat hij heeft. Naar verluidt strijkt hij twaalf miljoen euro per jaar op. Desondanks is sinds de winterstop alleen Harry Kane (12) van Bayern München bij meer doelpunten betrokken dan de Oranje-international (10) in de Bundesliga.

Mogelijke nieuwe clubs

Ten slotte wordt er ook nog gezegd dat Simons niet goed kan verdedigen, iets waar het spel van Leipzig juist om bekendstaat. Verder schrijven de Duitsers dat hij 'niet goed te hanteren' is en dat de club hem daarom geen obstakels wil opleggen.

De transferwaarde van Simons wordt geschat op 70 miljoen euro volgens Transfermarkt.nl en dat zal ook de prijs zijn waar Leipzig op zich zal richten, om enige winst op hem te maken. Volgens BILD zijn Manchester City en Liverpool twee van de kanshebbers om de creatieveling op te halen uit Duitsland.

Alles over de Bundesliga

