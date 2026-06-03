Nieuwe details over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher zijn naar buiten gekomen tijdens een geruchtmakende rechtszaak in Zwitserland. Daar werd gesproken over het "extreem veeleisende" medische regime van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, die sinds zijn zware ski-ongeluk in 2013 uit de publiciteit is verdwenen.

De onthullingen kwamen naar voren in een zaak rond voormalig autocoureur Joey Mawson (30), die terechtstaat voor de vermeende verkrachting van een voormalige verpleegster van Schumacher. Tijdens de zitting lag de nadruk opvallend vaak op de intensieve zorg die dagelijks nodig zou zijn voor het Duitse race-icoon.

"Het is een extreem veeleisende baan, zowel fysiek als emotioneel", zei de advocaat van de verpleegster over het werk binnen het huishouden van Schumacher. Volgens hem vraagt de situatie rondom de oud-coureur enorm veel van het personeel.

Zware zorg rond Michael Schumacher

Ook gaf hij aan dat zijn cliënte tot de meest vertrouwde krachten behoorde binnen het zorgteam van Schumacher. "Ze werd toevertrouwd met de moeilijkste taken", zei hij in de rechtbank. Volgens de advocaat draaide de verpleegster regelmatig extra diensten en vulde zij gaten in het rooster op.

Sinds het ski-ongeluk van Schumacher in de Franse Alpen in december 2013 is nauwelijks iets bekend over zijn gezondheidstoestand. De familie schermt hem volledig af van de buitenwereld. Dat er tijdens de rechtszaak gesproken werd over "24-uurszorg" en een "enorme hoeveelheid druk" rond zijn verzorging geeft daarom een zeldzaam inkijkje in de situatie binnen het landhuis van de familie in Zwitserland.

Rechtszaak wegens verkrachting

De verpleegster werkte jarenlang voor de familie Schumacher, maar verloor haar baan in oktober 2020. Haar advocaat noemde dat een "dubbele klap", verwijzend naar de vermeende verkrachting door Mawson een jaar eerder.

Volgens de aanklacht vond het incident plaats in het landhuis van Schumacher aan het Meer van Genève. Mawson ontkent alle beschuldigingen en stelt dat er sprake was van seks met wederzijdse instemming. Naar verluidt besloot de verpleegster om tot 2022 geen strafrechtelijke aanklacht in te dienen of de familie Schumacher in te lichten. De rechtszaak loopt nog, vrijdag wordt de uitspraak verwacht.

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