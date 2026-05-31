Het is ruim twaalf jaar na het ski-ongeluk van Michael Schumacher nog altijd een mysterie hoe het precies gaat met de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. De familie stelt al jarenlang alles in het werk om rond het ongeval binnenskamers te houden en dat lukt erg goed. Eén van de reddingswerkers bij het ongeluk heeft nu echter toch wat details onthult.

Schumacher zette eind 2013 voor de tweede keer een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan, maar sinds zijn pensioen hebben we hem eigenlijk nooit meer gezien. In december van dat jaar ging het namelijk gruwelijk mis met de Duitse coureur tijdens een skivakantie. In de Franse Alpen klapte Schumacher met zijn hoofd tegen een rots toen hij buiten de piste aan het skiën was. Ondanks dat de Duitser een helm droeg, was de schade enorm.

Hij lag maanden in coma en nog altijd is het de vraag hoe het echt met hem gaat. Zijn familie schermt hem sinds het incident af van de buitenwereld en ook de mensen om de familie heen laten zelden iets los over Schumacher. Er is echter toch wat nieuwe informatie over hem naar buiten gekomen en die is afkomstig van iemand die betrokken was bij de reddingsactie na het ongeluk.

'Toen realiseerde ik me dat het echt was'

Yannick Dainese was op de bewuste zondag 29 december 2013 aan het werk als piloot van de helikopter die wordt ingezet bij ongevallen in de bergen. Hij vertelt in gesprek met het Franse L'Équipe over die bewuste dag: "Een reddingswerker sprong samen met de dokter in de helikopter en riep 'we gaan Schumacher halen!'. Ik dacht eerst dat hij een grap maakte, maar toen onze leidinggevende wilde dat we onze microfoons en onze GoPro's weghaalden en het journalisten verboden werd mee te vliegen, realiseerde ik me dat het echt zo was."

Dainese is zelf geen liefhebber van de sport waarin Schumacher één van de grootste rijders ooit is, maar toch maakte het ook bij hem wat los: "Onbewust was er natuurlijk druk. Ik wist dat hij aanbeden werd als een god. Het blijft indrukwekkend om een beroemdheid in een vacuümmatras te zien liggen."

'Het was monsterlijk'

Toch was Schumacher volgens Dainese 'een ernstig gewond persoon, zoals ieder ander'. Dat Schumacher echter wat meer losmaakte dan de andere slachtoffers bleek een paar dagen later. "Ik kwam toen terug bij het ziekenhuis om een ander gewond persoon af te leveren. Er waren zoveel bussen, rode vlaggen en mensen waardoor het leek alsof het ziekenhuis was veranderd in een Formule 1-circuit. Het was monsterlijk."

Dainese zweeg jarenlang over het incident, maar heeft nu toch besloten om er iets over te zeggen. "Ik wilde niet tegen de media praten om te voorkomen dat ik in de problemen kwam. Bovendien heb ik niet dezelfde advocaten als de familie van Schumacher."

Situatie nog altijd onbekend

Hoe het nu met Schumacher gaat, blijft nog altijd onduidelijk. In hetzelfde stuk van de Franse krant blijkt dat de twee woonplekken van de familie hermetisch zijn afgesloten. Naast beveiligers en geblindeerde ramen wordt er zelfs gebruikgemaakt van stoorzenders voor drones.

