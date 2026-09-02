Niels Wennemars is, net als zijn ouders en broer Joep, veel bezig met sport. De zoon van schaatsicoon Erben gaat de meeste sportuitdagingen dan ook niet uit de weg. Komend weekend wacht een wel heel bijzondere strijd. Dan neemt hij het als sprinter op tegen een bekende Belg.

De afgelopen maanden stonden voor de jongste Wennemars-telg bol van sportieve uitdagingen. Zo nam hij aan het begin van de zomer nog deel aan een befaamde kaasrolrace, die hij won. Bij festival de Zwarte Cross hoopte hij dan weer een gevaarlijke stunt uit te halen, al ging die niet door. Komend weekend vertegenwoordigt hij Nederland bij een bijzondere race.

Diamond League

Komend weekend staat voor de mondiale atletiektop de afsluitende Diamond League-finals op het programma in Brussel. Maar naast bekende atleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver zal ook de 21-jarige Wennemars van de partij zijn. Hij doet met een club bekende influencers mee aan de zogeheten Turbo Sprint.

Op het onderdeel 4x100 meter estafette strijd hij namens Nederland tegen een aantal andere landen. Elk team bestaat uit twee mannen en twee vrouwen. Ook de Belgen zijn van de partij en inmiddels is het online moddergooien al begonnen. "Niels Wennemars maak je schoenen maar vast, vriend", zo daagt de bekende Vlaamse influencer Nathan Vandergunst, alias Acid, hem uit.

'Een grote mond'

Het heeft Wennemars in elk geval aangezet om volle bak te trainen. Hij wilt immers zo fit mogelijk aan de start verschijnen in Brussel. "Een grote mond voor iemand die straks alleen de achterkant van mijn shirt gaat zien", reageert de influencer op zijn Instagram. Op de video is te zien dat hij volle bak aan het trainen is op een sintelbaan. Diverse atletiekonderdelen komen voorbij. Hij wil niets liever dan zijn land trots maken op bezoek in België.

In Brussel wordt Wennemars in elk geval bijgestaan door drie andere bekende Nederlandse influencers. Hij vormt een team met Pieter Valley, Amber Dokter en Anette Visser. De uitdaging staat op zaterdag 5 september op het programma. Het geldt als opwarmer voor al het atletiekspektakel dat later op de avond wordt verwacht.