Erben Wennemars keek zondag met de nodige verbazing naar de ontknoping van het WK hockey. Niet alleen de nederlaag van de Nederlandse mannen in de troostfinale tegen Argentinië trok zijn aandacht. Vooral een opvallende uitspraak van NOS-analist Jaap Stockmann zorgde ervoor dat het schaatsicoon nogal opgewonden achter zijn televisie zat.

Nederland moest zondag genoegen nemen met de vierde plaats op het WK. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée verloor de strijd om het brons met 2-1 van Argentinië. Oranje kwam in het laatste kwart ondanks een tijdstraf nog op 1-1 via Floris Middendorp. Even leek Koen Bijen Nederland zelfs op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd na een referral afgekeurd. Twee minuten voor tijd bezorgde Matias Rey Argentinië alsnog de overwinning

'Poep in de broek'

Na afloop werd bij de NOS uitgebreid geanalyseerd waarom het misging. Daarbij koos voormalig Oranje-doelman Stockmann voor een weinig verhullende omschrijving. Volgens de analist speelden de Nederlandse mannen met 'poep in de broek'.

Wennemars keek verbaasd op van die woorden. De voormalig topschaatser pakte zijn telefoon en filmde het moment op televisie. Hij deelde de beelden vervolgens op zijn Instagram Story. Als Stockmann zegt dat Oranje met 'poep in de broek' speelde, reageert Wennemars: "Hij zegt het echt, poep in de broek."

De woorden van Stockmann sluiten in ieder geval aan bij de harde conclusies vanuit de Nederlandse ploeg zelf. Aanvoerder Thierry Brinkman noemde het optreden van Oranje na afloop "ondermaats" en sprak van een "slechte pot". De Nederlandse mannen vertrekken daardoor zonder medaille van het WK.

Druk aan het klussen

Wennemars heeft momenteel overigens genoeg andere zaken om zich mee bezig te houden. De voormalig wereldkampioen schaatsen is samen met zijn vrouw Renate druk bezig met de verbouwing van hun monumentale woning in Zwolle. De afgelopen tijd deelt hij regelmatig beelden van zijn kluswerkzaamheden op sociale media.

Zo kreeg Wennemars onlangs kritiek nadat hij oude vloertegeltjes uit het huis had verwijderd. Daar bleek echter een plan achter te zitten: vanwege de aanleg van vloerverwarming moesten ze eruit. Wennemars en zijn vrouw maakten de tegels vervolgens schoon om ze uiteindelijk weer terug te plaatsen. "Als je gaat verbouwen, moet je eerst slopen om iets echt mooi te kunnen maken", verklaarde hij zijn aanpak.