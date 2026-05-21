De Giro d’Italia gaat richting de beslissende week en de spanning loopt op. De zware bergetappes volgen elkaar snel op en juist daar kan het klassement volledig kantelen. Voor Thymen Arensman liggen er podiumkansen. Gaat de Nederlander voor een podiumplek in Italië? Je ziet het deze week live bij Eurosport en HBO Max.

De Giro wordt zelden gewonnen in de eerste week. Dat gebeurt meestal in de bergen, waar verschillen groot kunnen worden. Op 25, 27, 28, 30 en 31 mei staan etappes op het programma die het koersverloop kunnen bepalen. Lange beklimmingen, weinig rustmomenten en vaak onvoorspelbaar weer maken dit de dagen waar klassementsrenners naar uitkijken of juist tegenop zien.

Kansen voor Arensman

Voor Arensman liggen er komende week kansen. Hij laat deze Giro zien dat hij zich kan meten met de beste klimmers en rijdt vaak met een duidelijke strategie en blijft rustig als anderen forceren. In een Giro waarin veel favorieten dicht bij elkaar staan, kan dat het verschil maken. Elke bergetappe is een nieuwe test, maar ook een mogelijkheid om tijd te winnen. Voor Nederlandse fans is het extra interessant om te volgen hoe Arensman zich houdt wanneer de druk toeneemt.

Goed commentatorsduo

Het volgen van de komende etappes wordt nog boeiender met goed commentaar. Tijdens de Giro verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon dagelijks het live commentaar op Eurosport. Het duo, dat al vier jaar op rij is uitgeroepen tot ‘beste commentaarduo’ , staat bekend om hun heldere uitleg, humor en gevoel voor het koersverhaal. Na de finish is er ruimte voor analyse en discussie, waarbij vaste analisten als Jip van den Bos, Bobbie Traksel, Lars van den Berg, Erik Breukink en Michael Boogerd aanschuiven. Ook oud-winnaars en Giro-legendes Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten delen regelmatig hun kijk op de koers.

Extra context in de nabeschouwing

Juist de nabeschouwingen geven context aan wat je hebt gezien. Waarom werd er op een bepaald moment aangevallen? Wie maakte een fout en wie hield het hoofd koel? Met ervaringen uit de koers zelf leggen oud-renners uit hoe zwaar deze etappes zijn en wat dat doet met het lichaam en het hoofd. Dat maakt het makkelijker om te begrijpen waarom een klassement op één dag volledig kan veranderen.

