Ze herinnert zich de geur van het oude, nostalgische ijsbaantje in Leiden nog goed. Op deze plek zette schaatsster Angel Daleman op 2-jarige (!) leeftijd haar eerste stappen op het ijs. Inmiddels traint en woont ze in Heerenveen en gloort een mooie schaatscarrière voor het pas 18-jarige talent. “Ik werd op het ijs gezet en ‘moest me maar vermaken’. Nou, dat heeft goed uitgepakt.”

Daleman vertelt het met een knipoog. Dat ze al vroeg op het ijs stond, is niet heel gek. Daleman komt uit een echte schaatsfamilie; haar tantes behaalden de top in het shorttrack en opa John schaatste drie keer de Elfstedentocht. Toch adviseerden Angel’s ouders om ook andere sporten te proberen. “Ze vonden het belangrijk dat ik kennismaakte met meerdere sporten. Voor paarden was ik bang en in turnen was ik niet goed. Uiteindelijk werd het toch schaatsen”, vertelt Daleman lachend.

Contract bij Team Essent

Een keuze die uitstekend uitpakte. Daleman draait al zo’n twee jaar mee in de top van het schaatsen en zag die ontwikkeling begin dit seizoen beloond worden met een 2-jarig contract bij Team Essent. Met de steun van hoofdsponsor Essent werkt het team van Sven Kramer en Jac Orie toe naar een succesvolle schaatstoekomst. “Het is superfijn om zo’n goed team om je heen te hebben, waarin alles goed is gefaciliteerd. Dat helpt absoluut bij goede prestaties. Ik zit hier echt op een fijne plek met leuke teamgenoten”, blikt ze positief terug op de eerste maanden bij Team Essent.

i Angel Daleman tijdens een training. © Team Essent

De charme van de lokale ijsbaan

Daleman komt uit een sportief gezin. Met twee voetballende broers was het vroeger een logistieke uitdaging om de Leidense op de ijsbaan in Thialf te krijgen. “Ik reed elke dag met mijn opa mee. Hij is jarenlang mijn trainer geweest. Zo konden mijn ouders mee naar het voetbal.” Inmiddels woont Daleman in Heerenveen, waar ze met de Nederlandse schaatstop traint. De sfeer en entourage in Thialf is heel anders dan die op het oude ijsbaantje in Leiden waar Daleman als peuter haar eerste schaatsmeters maakte. “De specifieke geur die daar hing, vergeet ik nooit meer. Je had bij binnenkomst meteen het gevoel van: dit is Leiden. In het midden van de schaatsbaan lag een shorttrackbaan. Die oude ijsbaan had zoveel charme.”

Essent maakt de schaatssport klaar voor morgen

Toch ging deze ijsbaan tegen de grond en werd verderop een nieuwe ijsbaan gebouwd die klaar is voor de toekomst van het schaatsen. Die ontwikkeling, het toekomstbestendig maken van ijsbanen, sluit perfect aan bij de visie van Essent. De energieleverancier is al jaren intensief betrokken bij het schaatsen en maakt de sport samen met de KNSB en Team Duurzaam IJs klaar voor de toekomst. Essent geeft ijsbanen advies over passende verduurzamingsmaatregelen. Dat is belangrijk, want betaalbare ijsbanen vormen de basis van de sport. Hier zetten jonge talenten als Daleman hun eerste stappen op het ijs, worden dromen geboren en toekomstige kampioenen ontdekt. Door vooruit te kijken, blijft schaatsplezier behouden en kan de rijke Nederlandse schaatscultuur worden doorgegeven aan volgende generaties.

i Angel Daleman heeft een 2-jarig contract bij Team Essent. © Team Essent

Steeds meer kinderen gaan het ijs op

Daleman is blij met de steun van Essent, dat ervoor zorgt dat kinderen in de toekomst op een laagdrempelige manier kunnen leren schaatsen. “Als je jong bent, wil je lekker sportief zijn en naar de ijsbaan om rondjes te rijden met vriendinnen. Zolang de sport betaalbaar blijft, is de kans groter dat meer kinderen gaan schaatsen. Hoe meer kinderen schaatsen, hoe sneller de sport groeit.” Partners als Essent zijn hierin cruciaal, benadrukt Daleman. “Het is een fijne hoofdsponsor voor ons team. Alles is goed geregeld binnen ons team, dat draagt zeker bij aan goede prestaties.”

Een idool voor de jeugd

Dat Daleman een voorbeeld is voor veel jonge kinderen, blijkt wel uit het feit dat tijdens een trainingsochtend tientallen scholieren schreeuwen om een foto met het toptalent. “We leven dagelijks voor de sport, dan is het leuk dat dat bevestigd wordt met zoveel animo. Mijn wens voor de toekomst is echt dat ieder kind plezier haalt uit schaatsen en de mogelijkheid heeft om de sport te ontdekken. Zíj zijn de toekomst.”

De wens van Daleman past bij de ambitie van Essent. Samen met de Sven Kramer Academy wil de energieleverancier jeugd aan het schaatsen krijgen. Het doel is om elk kind vóór zijn of haar 12e een eerste schaatservaring te bieden. Een unieke mogelijkheid die de schaatssport toekomstbestendig maakt en ervoor zorgt dat Nederlands erfgoed wordt behouden. Angel Daleman is het bewijs dat in ieder kind een nieuw toptalent kan schuilen. Op deze manier blijven we die talenten ontdekken. Het zou zonde zijn als zij niet ontdekt worden, omdat ze niet naar de ijsbaan kunnen. Oók de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

