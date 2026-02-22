Wat begon als een droom, eindigde in Milaan met tal van medailles. Voor vele Nederlandse sporters werden de Olympische Spelen het podium waarop olympische dromen uitgekomen zijn. Jaren van trainen, vallen en opstaan kwamen samen in één beslissend moment. De jacht op medailles, waar in 'De Droom van Milaan' door Sven Kramer en andere oud-winnaars toe werd aangezet, leverde een waanzinnige buit op. Waaronder de historische overwinning op de 500 meter voor Femke Kok.

Van de lange baan tot de shorttrackhal: Nederlandse sporters kleurden het podium oranje. Hun prestaties zijn het tastbare bewijs van wat ooit begon als een stille ambitie. Een droom in een trainingshal. Een droom tijdens vroege ochtenden op het ijs. Een droom werd voor velen werkelijkheid in Milaan.

Nederland droomde mee

Olympisch succes is nooit alleen het verhaal van een sporter. Het is het verhaal van coaches, ploeggenoten, familie en van een land dat gelooft in wat mogelijk is. Het shorttrack team met al haar tradities, liet zien de absolute wereldtop te zijn. En ook op de lange baan veroverden onze Nederlandse schaatsers medaille na medaille. Steeds luid aangemoedigd door uitzinnige Nederlandse fans. En ook de rest van Nederland droomde mee. Bijna vijf miljoen Nederlanders zagen thuis hoe Femke Kok haar gouden medaille veilig stelde.

Samen vieren in het Staatsloterij TeamNL Huis

Het Staatsloterij TeamNL Huis groeide tijdens de Spelen uit tot het kloppend hart van Oranje in Milaan. Hier werden alle medailles gevierd met de meegereisde fans en voelden de winnaars voor het eerst wat ze teweeg hadden gebracht. Juist op die plek werd zichtbaar wat ‘supporter van dromen’ in de praktijk betekent. Niet alleen aanmoedigen vanaf de zijlijn, maar samen beleven, samen juichen en samen trots zijn.

Supporter van dromen

Met ‘De Droom van Milaan' zette Staatsloterij als Hoofdsponsor van TeamNL vooraf de toon: geen focus op voorspellingen, maar op de kracht van dromen. Nu de Spelen zijn afgesloten, blijkt hoe raak dit uitgangspunt was. Wat begon als een verhaal over ambitie en geloof, eindigde in eremetaal en nationale trots. “Dromen geven een geluksgevoel,” zei Michael Kastelijns, managing director loterijen van Nederlandse Loterij, eerder. In Milaan werd dat geluksgevoel collectief. Niet alleen bij de sporters die hun droom verzilverden, maar bij miljoenen Nederlanders die meeleefden, meevierden en zich even onderdeel voelden van dat ene, allesbepalende moment.



Meer weten? Ga dan naar deze pagina.