De nacht zat vol WK-actie. Een Nederlands getint Kaapverdië stuntte opnieuw en blijft dromen van de knock-outfase. Terwijl de eerste samenvattingen alweer verschijnen en de volgende wedstrijden op de planning staan, begint voor veel fans de ochtend met lichte vermoeidheid. Herkenbaar? Juist na zo’n nacht wil je de stand begrijpen, de analyses volgen en toch scherp aan de dag beginnen. Te beginnen met een lekkere bak koffie.

De ochtend na een nachtwedstrijd is vaak het moment waarop alles samenkomt. Wat betekende dat doelpunt in de slotfase? Hoe ligt het speelschema nu? Podcasts, artikelen en updates helpen om snel bij te zijn. Dat vaste koffiemoment in de ochtend wordt dan meer dan routine: het is het startpunt om het WK weer te volgen, met frisse blik.

Dit gebeurde er vannacht

Eerst even terug naar zondagavond. België speelde opnieuw teleurstellend gelijk tegen Iran (0-0) en moet vrezen voor de volgende ronde. De Rode Duivels kregen de bal niet in het doel en eindigden de wedstrijd met tien man. België maakt zich nu op voor een belangrijke laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die het moet winnen.

Kaapverdië pakt opnieuw een punt

Gejuicht werd er wél bij Kaapverdië. De ploeg, debutant op het WK, speelde in de eerste wedstrijd verrassend gelijk tegen Spanje (0-0) en pakte maandagnacht in Miami wéér een punt tegen Uruguay: 2-2. Kaapverdië mag nu blijven dromen van een plekje in de volgende ronde. Een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië (zaterdagnacht om 2.00 uur Nederlandse tijd) is mogelijk voldoende om door te dringen naar de knock-outfase.

Egypte wint dankzij Salah

Egypte won in Vancouver de eerste WK-wedstrijd ooit. In de Canadese stad won het met 3-1 van Nieuw-Zeeland. Grote ster Mohamed Salah werd de belangrijkste man: hij scoorde één keer en gaf een assist. Met vier punten uit twee wedstrijden gaat Egypte nu aan de leiding in de groep met België, Iran en Nieuw-Zeeland.

i De nieuwe espressomachines van KitchenAid zetten niet alleen lekkere koffie, ze zijn ook nog eens vrij makkelijk schoon te maken. © KitchenAid

Tijd voor (ijs)koffie

Ben je vannacht lang opgebleven? Of vanochtend vroeg opgestaan? Dan is het tijd voor koffie! Even los van het lekkere ochtendbakkie: na een korte nacht wil je geen gedoe. De nieuwe espressomachines van KitchenAid helpen je daarbij. Ze laten je makkelijk kiezen tussen een krachtig of milde kop koffie, of bepalen zelf de volgorde van koffie en melk. Zo drink je een snelle espresso om wakker te worden, of juist een cappuccino terwijl je rustig het WK-nieuws doorneemt. Ook ijskoffie past in dat ritme, zeker als de dag warm begint.

Snel klaar en makkelijk schoon te maken

De nieuwe espressomachines van KitchenAid zetten niet alleen lekkere koffie, ze zijn ook nog eens vrij makkelijk schoon te maken. Er zijn machines waarbij je de zetgroep eenvoudig loshaalt en zelf schoonmaakt. Geen lange programma’s of ingewikkelde stappen dus, maar overzichtelijk onderhoud dat vaak door de machine wordt aangegeven. Tijdens het WK is dat extra fijn, waarin je vijf weken lang voetbal wil kijken en niet moet denken aan schoonmaakwerk.

Lekker rustig genieten van je koffiemomentje en de laatste WK-actualiteiten tot je nemen. Dat is wat KitchenAid jou dit WK brengt. De betaalbare, compacte espressomachines zijn verkrijgbaar in zowel het wit als zwart. Ideaal tijdens deze warme WK-dagen: de machines van KitchenAid hebben een ijskoffiefunctie. Zo begint ook de ochtend na een WK-nacht nét wat frisser.