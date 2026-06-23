Beeld je eens in: je zit met vrienden in het stadion, maar ziet maar een klein deel van wat er op het veld gebeurt. Voor veel slechtziende sportfans is dat de realiteit. De app Gazeti wil dat veranderen. Met live audiocommentaar via je eigen telefoon kun je de wedstrijd van begin tot eind volgen - gewoon vanaf je eigen plek op de tribune.

De app is bedacht door Richard Zwart, Alwin Lindeboom en Wladimir Nijenhuis. Met hun idee zijn ze onderdeel van de Sports Innovation League , een innovatieprogramma van onder meer Nederlandse Loterij en NOC*NSF.

Het begon met een simpele vraag

Het idee voor Gazeti ontstond bij voetbalclub PEC Zwolle. De familie Zwart komt daar al jaren met een groep vrienden naar de wedstrijden. Hun vaste plek? Vlak bij de achterlijn.



Zelfs voor supporters met goed zicht is het soms lastig om te zien wat er aan de andere kant van het veld gebeurt. Voor Zwarts jongste zoon, die nog maar tien procent ziet, is dat nog lastiger. Zwart vroeg zich daarom af of audiocommentaar kon helpen om de wedstrijd beter te volgen.



Het antwoord van zijn zoon zette hem aan het denken. “Hij zei dat hij liever niet op de blindentribune wilde zitten om daar via radioverslag de wedstrijd te luisteren”, vertelt Zwart. “Hij wilde gewoon bij ons zitten.” En dus stelde Zwart zichzelf een simpele vraag: waarom bestaat er eigenlijk geen oplossing waarmee je overal in het stadion live commentaar kunt horen?

i Live commentaar tijdens een basketbalwedstrijd. © TEN Agency

Wedstrijd volgen via je eigen telefoon

Zo ontstond Gazeti. Clubs of sportorganisaties delen een link via bijvoorbeeld WhatsApp, hun fanapp of een QR-code. Supporters klikken op de link, doen hun oordopjes in en luisteren naar live commentaar van speciaal geselecteerde commentatoren. Het enige wat je nodig hebt is je eigen smartphone en oordopjes.

Daarmee verdwijnen ook praktische problemen die er vaak zijn bij speciale apparatuur voor blinden en slechtzienden. Als die apparaten niet werken, houdt de wedstrijdbeleving meteen op. Met Gazeti heb je dat probleem niet.

Samen juichen op de tribune

Volgens Zwart gaat het niet alleen om beter te volgen wat er op het veld gebeurt, maar vooral om samen een wedstrijd te beleven. Hij hoorde bijvoorbeeld het verhaal van een slechtziende supporter die zó intens meeleefde met de wedstrijd dat andere fans hem op de schouder tikten. Ze wilden weten wat er precies was gebeurd.

Ook Lotte merkte het verschil toen ze via Gazeti een basketbalwedstrijd bezocht. “Door de app kan ik de wedstrijd en de spanning veel beter volgen”, vertelt ze in een video. “Het kost me minder energie en ik kan de wedstrijd nu echt samen met mijn vrienden beleven.”

i © TEN Agency

Niet alleen voor slechtziende fans

Volgens Zwart kan Gazeti zelfs voor supporters zonder visuele beperking een extra dimensie geven aan de sportbeleving. “Het commentaar is heel gedetailleerd. Daardoor zit je zelfs bij een 0-0-wedstrijd regelmatig op het puntje van je stoel.”

De app kan bovendien bij allerlei sporten worden gebruikt. Denk aan voetbal en basketbal, maar ook aan evenementen zoals The Dutch Masters in de paardensport, een Formule 1-race, schaatswedstrijden in Thialf of atletiekwedstrijden.

Deelnemer bij Sports Innovation League

Met Gazeti is Zwart een van de vijf deelnemers van de Sports Innovation League. Dat programma helpt start-ups met innovatieve ideeën om sport en bewegen toegankelijker te maken. Het initiatief wordt georganiseerd door Rockstart, Nederlandse Loterij en NOC*NSF. Start-ups krijgen begeleiding, toegang tot een groot netwerk in de sportwereld en ondersteuning om hun idee verder te ontwikkelen.

Volgens Maartje Geven, CTIO van Nederlandse Loterij, speelt innovatie een belangrijke rol in de toekomst van sport. “Als grootste investeerder in sport en bewegen in Nederland willen we zowel topsport als breedtesport vooruithelpen. Met de Sports Innovation League ondersteunen we startups die met nieuwe ideeën komen voor de sportsector.”