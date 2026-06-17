Binnen de sportwereld groeit de aandacht voor herstel. Waar vroeger vooral de focus lag op trainen en voeding, kijken veel (top)sporters tegenwoordig ook naar hoe ze hun lichaam ondersteunen rondom inspanning en herstelmomenten. Dat geldt ook voor darters, die vaak uren per dag aan het bord staan. Dat vraagt veel van het lichaam en maakt herstel een belangrijk onderdeel van een actieve levensstijl.

Sporters letten steeds meer op zaken als slaap, voeding, hydratatie en eiwitinname. Ook voedingssupplementen worden door sommige sporters gebruikt als aanvulling op een gevarieerd voedingspatroon.

Meer aandacht voor voeding rondom training

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Eiwitten dragen bij aan de groei en het behoud van spiermassa. Amino Alliance® is een voedingssupplement met aminozuren en vitamine C dat door sporters kan worden gebruikt als onderdeel van hun sportroutine, bijvoorbeeld rondom trainingsmomenten of tijdens intensieve trainingsweken.

Daarnaast besteden sommige sporters extra aandacht aan hun dagelijkse inname van vitamine C, dat het immuunsysteem ondersteunt en bijdraagt aan een normaal energieleverend metabolisme. Ook verhoogt vitamince C de opname van ijzer uit voeding.

Let op: een overmaat aan vitamine C kan leiden tot klachten. Houd je daarom aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

i Amino Alliance is sponsor van darter Ron Meulenkamp. © Eigen foto

Veiligheid en kwaliteit belangrijk voor sporters

Sporters vinden het steeds belangrijker om bewust te kiezen voor supplementen waarvan de kwaliteit is gecontroleerd. Zeker voor wedstrijd- en topsporters speelt veiligheid een belangrijke rol.

Amino Alliance® is opgenomen in het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT). Supplementen binnen dit systeem worden batchgewijs gecontroleerd op de aanwezigheid van dopinggeduide stoffen.

Darter Vincent van der Voort over training en sportroutine

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast ‘Darts Draait Door’ bespreken host Damian Vlottes en darter Vincent van der Voort hoe voedingssupplementen steeds meer door darters worden gebruikt. Volgens Van der Voort is het in een overvolle speelkalender belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Beluister het fragment hieronder: