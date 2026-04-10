De Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als een enorme smet op het toernooi. Niet alleen vanwege de gebeurtenissen op het veld, maar ook wat er tijdens de penaltyserie gebeurde met de spelers van Marokko en de doelman van Senegal. Aanvoerder Achraf Hakimi is achteraf niet trots op hoe hij zich aan de wereld heeft getoond.

De Afrika Cup eindigde in januari van dit jaar, maar blijft de gemoederen bezighouden. Dit keer door stervoetballer Hakimi die terugblikt op de veelbesproken finale. Hoewel Senegal op 18 januari op het veld met 1-0 won na verlenging, kreeg de wedstrijd een bizarre wending achter de schermen. De CAF verklaarde Marokko tot winnaar en bestrafte de 'Leeuwen van Teranga' met een 0-3 nederlaag, omdat ze het veld hadden verlaten.

Handdoeken gestolen

Naast het tijdelijke vertrek van de Senegalese spelers, op instructie van de bondscoach uit protest tegen een toegekende penalty voor Marokko (die Brahim Díaz miste), werd de wedstrijd ontsierd door andere incidenten. Zo werden de handdoeken van de Senegalese doelman gestolen door Marokkaanse ballenjongens.

'Ik ben er niet trots op'

“Dat zijn moeilijke momenten, vol spanning op het veld. Ik ben niet trots op het beeld dat we met die handdoeken hebben neergezet. Desondanks was het teambeeld qua competitie goed. We respecteren de tegenstander, het toernooi”, aldus de PSG-verdediger na de Champions League-overwinning op Liverpool.

Beslissing in de rechtbank

Hoewel hij de slechte indruk erkent, vindt hij het oordeel van de CAF om de trofee aan Marokko toe te kennen correct. De Senegalese voetbalbond heeft inmiddels beroep aangetekend bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), dat de definitieve beslissing zal nemen. “Er wordt nu beoordeeld wat er moet gebeuren en we hopen dat er een beslissing wordt genomen in het belang van het voetbal en Afrika. We hopen te winnen, omdat we het verdienen en omdat je een speelveld niet zomaar kunt verlaten”, verdedigde de Marokkaanse aanvoerder.