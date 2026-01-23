PSV'er Ismael Saibari ging door een opmerkelijk incident in de finale van de Afrika Cup het hele internet over. Hij probeerde de handdoek van de keeper van Senegal af te pakken en reflecteert nu op zijn gedrag.

"Toen ik thuiskwam, zag ik ook hoe slecht het eruit zag", aldus Saibari voor de camera van ESPN. Hij is inmiddels teruggekeerd op de training bij PSV en doet een boekje open over het opmerkelijke incident.

Handdoek

Tijdens de finale was het erg regenachtig, waardoor Mendy, de doelman van Senegal, een handdoek had om zijn handschoenen droog te maken. Dat voorwerp was echter constant het mikpunt van diefstal. Eerst gooide Achraf Hakimi de handdoek al weg en vervolgens werd de handdoek ook belaagd door ballenjongens. Ook Saibari probeerde ervoor te zorgen dat de handdoek niet meer bij de keeper terecht kon komen.

Verontschuldiging

"Daarom had ik ook meteen iemand van Senegal gestuurd om me te verontschuldigen", vervolgt de 24-jarige. "En toen heb ik op het vliegveld Mendy gezien dus heb ik me gewoon in zijn gezicht verontschuldigd. Dus het is opgelost, het is klaar."

Het incident en alle reacties hebben wel veel met hem gedaan. "Ik heb er inderdaad wat van meegekregen, maar ik was er vooral mee bezig dat we de finale hadden verloren." Wat er op het moment zelf in hem omging? "Het waren veel emoties. Ik heb nog nooit zo veel emoties meegemaakt. Het was in the heat of the moment. We hebben het uitgelegd en de spelers begrepen het. Dus het is klaar."

PSV - NAC

Saibari keert terug voor het duel van PSV met NAC zaterdagavond. "Hij is fit, maar ik moet nog even kijken of ik hem meteen opstel", zei trainer Peter Bosz op de persconferentie.

