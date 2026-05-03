Liverpool heeft zondagmiddag een leuke topper van Manchester United verloren. De thuis overleefde een comeback van de ploeg van Arne Slot, maar trok desondanks aan het langste eind.

Na iets meer dan vijf minuten spelen zorgde Matheus Cunha voor de openingstreffer op Old Trafford. Niet veel later was het weer raak. Een kopbal van Bruno Fernandes werd slecht verwerkt door derde doelman Frederick Woodman, waardoor Benjamin Sesko wat gelukkig de tweede treffer van de middag noteerde. De VAR keek nog even of de Sloveen daarbij zijn hand gebruikte, maar het doelpunt werd na de check goedgekeurd.

Ommekeer

Dominik Szoboszlai bleek weer eens goud waard na rust. De Hongaarse middenvelder zorgde met een goal en een assist op Oranje-international Gakpo voor de ommekeer. De Nederlander zorgde voor de 2-2 en daarmee is de spanning helemaal terug op Old Trafford. Toch was het United dat weer op voorsprong kwam via Kobbie Mainoo, die onlangs nog zijn contract verlengde bij de club uit Manchester. Hier bleef het bij, waardoor Liverpool nog niet zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson zou eigenlijk aandachtig toeschouwer zij tijdens de derby tussen grote rivalen Manchester United en Liverpool. De iconische oud-trainer van de thuisploeg werd echter voor de aftrap opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij zich niet helemaal goed voelde.

Gehavend

Liverpool moest het in Manchester doen zonder enkele basiskrachten. Zo zijn Mohamed Salah, Hugo Ekitiké, Alexander Isak en Alisson allemaal geblesseerd bij The Reds. Ook tweede doelman Giorgi Mamardashvili staat met een blessure aan de kant, waardoor Slot zijn derde keeper onder de lat moest zetten.

Daar waar Manchester United al zeker is van Champions League-voetbal volgend seizoen, geldt dat voor de mannen van Slot nog niet. De voorsprong op Bournemouth, dat zesde staat en eerder op de zondag won van Crystal Palace, is door de nederlaag tegen Manchester United zes punten. Er staan hierna nog drie speelrondes van de Premier League op het programma.