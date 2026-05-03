De Engelse derby tussen rivalen Manchester United en Liverpool is zondag overschaduwd door een zorgwekkend bericht. De legendarische oud-trainer Sir Alex Ferguson, die United jarenlang aan prijzen hielp, werd voor de aftrap opgenomen in het ziekenhuis. Hij was ten tijde van de opname al in het stadion Old Trafford.

Volgens Daily Mail, die groots uitpakt met de plotselinge ziekenhuisopname van Sir Alex Ferguson (84), is hij uit voorzorg door het medisch personeel meegenomen om nagekeken te worden. De Britse tabloid is ervan overtuigd dat er niks acuuts of zeer zorgwekkends was en dat de Schot snel weer naar huis kan om te herstellen. Het voorval gebeurde meer dan een uur voor de aftrap van de wedstrijd tussen de rivalen.

De wedstrijd begon om 17.00 uur Nederlandse tijd en ruim een uur daarvoor ging het dus even mis met de 84-jarige legendarische coach. Liverpool, onder leiding van de Nederlandse trainer Arne Slot, kwam op Old Trafford binnen een kwartier met 2-0 achter. In de selectie zitten liefst vier Oranje-internationals met aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong.

Veel wedstrijdbezoekjes

Ferguson is volgens Engelse media ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd een actieve volger van zijn oude werkgever. Hij bezoekt nog regelmatig thuis- én uitwedstrijden van United en heeft daarbuiten ook bezoekjes gebracht aan bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden. Vorige week was hij nog in het stadion Parc des Princes aanwezig om de historische kraker PSG - Bayern München te bekijken.

In 2018 werd de Schot (84) eens getroffen door een hersenbloeding, maar ondervond hij daar geen schade van na een geslaagde operatie. De Britse krant benadrukt dat 'er geen enkel bewijs is' dat de opname van nu iets te maken heeft met de omstandigheden van zo'n acht jaar geleden.

Duel vol belangen

Het Liverpool van Slot staat momenteel in de Champions League-posities in de Premier League, maar moet met een 2-0 achterstand nog flink aan de bak met nog drie wedstrijden te gaan hierna. United is met een zege verzekerd van de Champions League.