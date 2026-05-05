Arsenal is de eerste finalist van de Champions League. Dinsdagavond werd met minimaal verschil het tweeluik met Atlético Madrid winnend afgesloten. Eén opleving was voldoende voor de overwinning in een wedstrijd die vooral bol stond van de spanning.

Er was nog alles om voor te spelen in Londen, nadat het vorige week in Madrid in 1-1 eindigde. Daar was het voetbal ook al niet groots, maar speelde scheidsrechter Danny Makkelie een belangrijke rol. Hij legde de bal drie keer op de stip, waarvan er eentje nog op advies van de VAR werd teruggedraaid.

Enige opleving meteen raak

De eerste helft begon zoals verwacht afwachtend. Atlético beet nog het meest van zich af, met pogingen van Julian Alvarez en Giuliano Simeone. Daarna nam Arsenal de regie in handen. Maar ook de thuisploeg werd amper gevaarlijk ondanks het vele balbezit. Vlak voor rust brak Bukayo Saka de ban.

De aanvoerder reageerde alert nadat Jan Oblak van Atlético Madrid een schot van de Belg Leandro Trossard niet goed verwerkte. Saka werkte de 1-0 binnen en daarmee ontplofte het Emirates Stadium. Met een goed gevoel kon iedereen met een rood-wit hart de rust in.

Arsenal mazzelt, vreemde wissels Diego Simeone

In de tweede helft lag het niveau hoger. Dat was ook te danken aan Atlético Madrid, dat meer initiatief naar voren toonde. Dat resulteerde al gauw in wat mogelijkheden. Ook schreeuwde Atléti twee keer om een penalty, maar daar wilden de Duitsers Daniel Siebert en VAR Bastian Dankert niets van weten. Toch ging Gabriel wel degelijk op de voet van Antoine Griezmann staan.

Even daarvoor had de Fransman die na dit seizoen afscheid neemt de vuisten van David Raya gevonden. Het bleek een van zijn laatste wapenfeiten. Opvallend genoeg haalde Diego Simeone hem en sterspeler Julian Alvarez in minuut 66 naar de kant. Dus moest het slotoffensief van voormalig Groningen-spits Alexander Sørloth komen. De Noor maaide in de slotfase in kansrijke positie half over de bal heen.

Mogelijke dubbel Arsenal

De tijd kroop weg in het voordeel van Arsenal, dat gesteund werd door een uitzinnig publiek. Aan de zijlijn stuiterde trainer Mikel Arteta op en neer om zijn poppetjes op de juiste plek te zetten. In het andere trainersvak stond een even overspannen Simeone.

Van pompen of verzuipen was bij Atlético nauwelijks sprake, ook omdat beste spelers vanaf de bank zaten toe te kijken. Dus plaatste Arsenal zich als eerste team voor de finale in Boedapest. De eerste sinds 2006, toen werd verloren van FC Barcelona. Arsenal staat bovendien bovenaan in de Premier League en maakt nog kans op de dubbel.

Morgen gaan de sierlijke spelers van Bayern München en Paris Saint-Germain uitmaken wie er in de finale tegen de knokploeg van Arsenal speelt.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover