Ex-topvoetballer Wesley Sneijder heeft vernietigend gesproken over de halve finale van de Champions League tussen Arsenal en Atlético Madrid. De analist loopt leeg over het niveau in het duel en zegt zelfs dat de UEFA moet ingrijpen.

Arsenal en Atlético Madrid spelen in Londen de return van de halve finale in het miljardenbal. Na een 1-1 gelijkspel in Madrid, stond Arsenal met 1-0 voor bij rust in het Emirates Stadium, dankzij een doelpunt van Saka in de 45e minuut. Het spel in de eerste helft kon Sneijder echter totaal niet bekoren.

'Beide teams van het veld'

De voormalig Oranje-international kraakte de prestaties van beide teams volledig af. "Ik zei na 35 minuten: de UEFA moet ingrijpen”, begon Sneijder zijn tirade bij Ziggo Sport. "Ze moeten naar Londen bellen: beide teams van het veld, en morgen wordt de finale gespeeld tussen Bayern München en Paris Saint-Germain."

Die ploegen zorgen in de heenwedstrijd van de halve finales al voor spektakel. Uiteindelijk won PSG in eigen huis met 5-4. Maar daarbij valt de strijd tussen Arsenal en Atlético in het niet. "Ik wist dat dit zou gebeuren. Atlético trok zich terug en gaf het balbezit weg, en Arsenal had veel controle over de bal”, aldus Sneijder.

De voormalig middenvelder van Ajax, Inter en Real Madrid vindt Arsenal-trainer Mikel Arteta wel complimenten verdient, maar uit kritiek op de selectie van de Engelse topclub. "Ik keek opnieuw naar de spelers, en Arteta verdient nu al een standbeeld. Hij heeft simpelweg geen topspelers, en met de huidige selectie slaagt hij erin Atlético terug te dringen, wat knap is", zegt Sneijder. "Ik was wel blij dat het balletje viel en blij met die goal."

Hij ging ervan uit dat na rust de gelijkmaker wel snel zou vallen, maar dat gebeurde niet. "Eigenlijk is dat heel gek hè, dat er eerst een doelpunt moet vallen en dat dan pas vooruit gevoetbald gaat worden. Dat gaan we zo gelukkig zien. We krijgen een meer open wedstrijd", voorspelde hij. Er werd echter niet meer gescoord en dus staat Arsenal na de 1-0 overwinning in de finale.

