Met Manuel Neuer, Jonas Urbig en Sven Ulreich geblesseerd, staat de deur wagenwijd open voor de 16-jarige Leonard Prescott om zijn debuut te maken in het eerste elftal van Bayern München. De verwachting is dat dit toptalent woensdag onder de lat staat in de return tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League. Een droomdebuut lonkt.

Prescott zou woensdag precies 16 jaar en 176 dagen oud zijn als hij zijn debuut maakt voor de Duitse topclub. Daarmee zou hij vier jaar jonger zijn dan Neuer bij diens debuut en zelfs twee jaar jonger dan de jongste doelman in de geschiedenis van Bayern tot nu toe: Sven Scheuer, die in 1989 op 18-jarige leeftijd voor de club speelde.

Jongste doelman ooit in Champions League

Bovendien zou Prescott de jongste doelman ooit worden in de Champions League en de op zeven na jongste speler überhaupt. Bovenaan die lijst staat Max Daumann, die in november op 15-jarige leeftijd debuteerde voor Arsenal. Daarna volgen Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) en Lamine Yamal (Barcelona).

Vier keepers geblesseerd

Wat zijn de kansen dat Prescott tegen Atalanta speelt? Volgens manager Vincent Kompany keert Neuer (spierscheuring) pas begin april terug, na de interlandperiode. Ulreich liep een spierscheuring op tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Bayer Leverkusen en is ongeveer zes weken uitgeschakeld. In theorie zou de derde doelman, Jonas Urbig, woensdag fit kunnen zijn. De 22-jarige keeper liep echter een hersenschudding op in de 6-1 overwinning in de eerste wedstrijd tegen Atalanta en het is onwaarschijnlijk dat men risico's neemt met zijn gezondheid, zeker gezien de duidelijke uitkomst van de achtste finale.

De volgende in de hiërarchie zou Leon Klanac (19) van het reserveteam moeten zijn, maar hij staat al geruime tijd aan de kant met een heupblessure. In de Regionalliga wordt zijn plek ingenomen door Janis Bertl (19). Het lijkt er echter op dat Kompany de keeper van het O19-team, Prescott, hoger inschat. Hij was de derde keuze voor de eerste wedstrijd tegen Atalanta en zat op de bank tegen Leverkusen.

In Amerika geboren

Prescott werd in 2009 in New York geboren uit een Duitse moeder en een Amerikaanse vader. Hij groeide op in Berlijn en speelde in de jeugdopleiding van Union. In 2023 maakte hij de overstap naar Bayern. Hij sloeg het O17-team volledig over en sinds de zomer verdedigt de 1,96 meter lange reus het doel van het O19-team.

Vreemd genoeg zijn zijn statistieken daar vrij zwak: in 16 wedstrijden hield hij slechts één keer de nul en incasseerde hij 30 doelpunten. Prescott heeft al gespeeld voor de Duitse nationale teams onder 16 en onder 17. Hij bezit echter ook de Amerikaanse nationaliteit en zou in theorie ook voor hun nationale team kunnen uitkomen. Zijn contract bij Bayern loopt tot 2027.