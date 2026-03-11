De wedstrijd tussen Bayern München en Atalanta in de Champions League eindigde voor Alphonso Davies in een persoonlijk drama. De Duitse topclub won het uitduel met 1-6, maar hield toch een zure nasmaak over aan die zege. De Canadese linksback verliet het veld in tranen.

Enkele minuten na het zesde doelpunt van Bayern ging het mis. In minuut 70 ging Davies in tranen naar de kant. De 25-jarige heeft een lange lijdensweg achter de rug. Een jaar geleden scheurde hij zijn kruisband. Hij maakte afgelopen december zijn comeback op het veld.

Na beschadiging van zijn spiervezels stond hij sinds 21 februari opnieuw langs de kant. Tegen Atalanta maakte hij in de rust zijn comeback in de ploeg. Hij werd gewisseld voor Konrad Laimer.

In tranen van het veld

Maar vervolgens werd Davies getroffen met nieuw leed. Hij raakte opnieuw geblesseerd en had meteen door dat het mis was. Hij gebaarde wild en trok meteen zijn shirt voor zijn gezicht. Davies verliet in tranen het veld, ondersteund door de medische staf. De club heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de ernst van de situatie, maar verwacht dat Davies er weer een tijd uit ligt. Er lijkt wederom sprake van een spierprobleem.

Monsterzege

Bayern München kan een plek in de kwartfinale van de Champions League nauwelijks nog ontgaan. Na de eerste helft stond de ploeg van trainer Vincent Kompany al op ruime voorsprong. Bayern opende uit een ingestudeerde hoekschop in de twaalfde minuut de score. Serge Gnabry kreeg de bal snel aangespeeld en legde de bal voor het doel, waar de vrijstaande Josip Stanišić binnen kon werken: 0-1.

Halverwege de eerste helft verdubbelde Michael Olise met een geplaatst schot de voorsprong. Gnabry zelf zorgde, na een vlotte counter, in de 25e minuut voor het derde doelpunt: 0-3.

De niet volledig fitte spits Harry Kane zat op de bank bij Bayern. De Brit zag zijn vervanger Nicolas Jackson in de beginfase van de tweede helft de 4-0 maken. Via opnieuw Olise en Jamal Musiala liep Bayern nog verder weg.