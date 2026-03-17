De druk op Liverpool-trainer Arne Slot neemt elke week toe nu de tegenvallende resultaten blijven aanhouden. Na het debacle van afgelopen weekend tegen Tottenham Hotspur, waar een voorsprong in de extra tijd werd verspeeld, is de roep om zijn ontslag bij fans nog groter. Toch blijft de Nederlandse oefenmeester op onvoorwaardelijke steun van zijn achterban rekenen.

Trainer Arne Slot van Liverpool heeft er ondanks de matige resultaten van de laatste tijd vertrouwen in dat de supporters woensdag achter hun ploeg gaan staan. Liverpool moet in de achtste finales van de Champions League tegen Galatasaray een achterstand van 1-0 wegwerken. In september verloor Liverpool in het hoofdtoernooi van de Champions League ook al met 1-0 bij Galatasaray.

'Wordt lastig'

"Het wordt lastig, want we hebben dit seizoen twee keer tegen ze gespeeld en beide keren verloren", zei Slot op een persconferentie. "Het goede nieuws is dat dit de eerste thuiswedstrijd tegen ze is en dat we de steun van onze fans hebben, die er morgen weer zullen zijn. Ze zijn er altijd voor ons geweest en zullen er voor deze club altijd blijven."

Liverpool verspeelde zondag een voorsprong tegen Tottenham Hotspur (1-1). Slot: "Als het waar is dat de fans ongeduldig worden, dan merk ik daar helemaal niets van. Maar ik weet ook hoe de voetbalwereld werkt. Winnen kan veel veranderen en dat is wat we moeten doen."

Kritiek op Slot

Vanuit zowel de fans als de bikkelharde Britse analisten komt veel kritiek op Slot. Liverpool-icoon én analist Jamie Carragher stelde zelfs dat het 'bizar moeilijk' wordt voor de 47-jarige trainer om het vertrouwen bij de fans weer terug te winnen. "Ik maak me zorgen over wat er dit seizoen bij Liverpool gebeurt, maar vooral over de manager. Er is een groot verschil in de steun die hij online krijgt en die van de fans die daadwerkelijk naar de wedstrijden gaan", aldus Carragher.

Champions League

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de return tegen Galatasaray voor Slot geen alles-of-niets-wedstrijd, maar toch is het duel heel belangrijk. Mochten The Reds nu al worden uitgeschakeld in het miljardenbal dreigt het een verloren seizoen te worden.

Het allerbelangrijskte vindt men op Anfield dat Liverpool zich in ieder geval weet te plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. Daarvoor moet de club bij de vier beste teams in de Engelse Premier League eindigen. Op dit moment staat de ploeg van Slot vijfde, met twee punten achterstand op concurrent Aston Villa. Dit weekend speelt Liverpool de lastige uitwedstrijd tegen het Nederlands getinte Brighton. Dat duel moet gewonnen worden.