Het wordt 'bizar moeilijk' voor trainer Arne Slot om het vertrouwen van de Liverpool-fans terug te winnen, stelt Sky Sports-analist Jamie Carragher. Afgelopen weekend ging het tegen Tottenham Hotspur weer mis in de slotfase: 1-1. Na het laatste fluitsignaal werd het hele Liverpool-team getrakteerd op een striemend fluitconcert vanaf de tribunes.

De 'Reds' voldeden voor de tweede opeenvolgende wedstrijd niet aan de verwachtingen van de fans; de wedstrijd daarvoor verloren ze met 1-2 van hekkensluiter Wolverhampton. "Ik maak me zorgen over wat er dit seizoen bij Liverpool gebeurt, maar vooral over de manager. Er is een groot verschil in de steun die hij online krijgt en die van de fans die daadwerkelijk naar de wedstrijden gaan. Een groot deel van het seizoen stonden de tribunes achter hem. Dat gold zelfs rondom het incident met Mo Salah", aldus de voormalige verdediger van de club.

'Eenmaal verloren...'

"Bij Liverpool is het niet makkelijk om je tegen een manager te keren die minder dan een jaar geleden de titel won. Zondag voelde ik echter een enorme verandering in de houding van de fans ten opzichte van het team en Slot. Aan het einde waren er fluitconcerten die duidelijk de stemming van de mensen op de tribunes weergaven. Het zal Arne Slot bizar moeilijk vallen om hun vertrouwen terug te winnen. Eenmaal verloren, komt het niet gemakkelijk terug", vervolgde Carragher in Monday Night Football op Sky Sports.

'Ik wil de manager niet overal de schuld van geven'

"De speelstijl helpt ook niet. In de zomer kwamen er spelers voor veel geld, spelers met talent, maar lijken ze deel uit te maken van het team Liverpool? Ik wil de manager niet overal de schuld van geven. Ja, hij is ook verantwoordelijk voor de transfers, maar Slot wilde iets anders dan de pressing van Jürgen Klopp. Hij wil controle, maar we zagen vorig jaar al dat hij de titel kon winnen met de spelers van vorig jaar", aldus Carragher.

'Er is veel mis'

"Er is veel mis met dit team. Niets functioneert in de aanval of verdediging. Het meest ontbreekt het drukzetten. Dat was niet alleen een kwaliteit van Klopp, hij tilde het gewoon naar een hoger niveau. Op Anfield was het moeilijk spelen daardoor, en niet omdat Liverpool uitstekend met de bal omgaat of de beste voetballers ter wereld heeft. Het was moeilijk omdat het publiek je opvreet en de thuisploeg je achtervolgt voor elke bal. Dat is spoorloos verdwenen."

'Er is geen eenheid'

Carragher sluit met harde woorden af: "Het hele seizoen vraag ik me af of het de schuld is van de manager, of dat het profiel van de spelers niet past. Waarschijnlijk vraagt de directie zich ook af wat er gebeurt, nadat ze kampioen werden en zo'n selectie samenstelden. Liverpool ziet er niet uit als een team, maar als een verzameling individuen. Ja, kwaliteitsspelers, maar ze lijken alsof ze gewoon zijn neergezet. Er is geen eenheid."