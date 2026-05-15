José Mourinho wordt al een tijd in verband gebracht met Real Madrid. Momenteel is er veel onrust bij de club en de Portugese trainer sprak openhartig over de zware tijd van Álvaro Arbeloa. "De wens is dat het goed gaat."

De trainer van Benfica betreurt dat het zijn oud-speler niet voor de wind gaat bij Real Madrid. Er zou in de selectie verdeeldheid zijn ontstaan over de Spaanse coach en sterspeler Kylian Mbappé sprak zich donderdag nog fel uit over de keuze van Arbeloa om hem niet in de basis te zetten.

Ondertussen wordt Mourinho genoemd als mogelijke vervanger van Arbeloa bij Real Madrid. Hij werd op de persconferentie voor het duel tegen Estoril gevraagd naar de situatie. "Het doet me pijn, want je zegt het goed. Hij is een vriend, een van degenen die als speler ziel en zaligheid gaf voor mij."

"Als Álvaro de trainer is dan wordt mijn connectie met Real Madrid sterker en is de wens dat het goed gaat", vervolgde hij. "Maar het leven van een trainer is zo, en zoals ik tegen mijn oud-spelers zeg die trainer zijn geworden: wacht een paar jaar en je zult zien hoeveel grijze haren je krijgt. Nu weet je dat speler zijn veel makkelijker is dan trainer zijn."

Real Madrid gaf vorige week tijdens de Clásico definitief de landstitel uit handen. FC Barcelona kroonde zich in eigen huis na een 2-0 overwinning tot kampioen. "Ik vind het jammer dat het zo is gelopen, Barcelona heeft gewonnen en goed gewonnen", zegt Mourinho.

Opvolging

Hij sprak daarna ook over de geruchten over hem als opvolger van Arbeloa. Clubvoorzitter Florentino Pérez zou Mourinho de beste kandidaat vinden voor de functie en wil zelf het proces van de trainerskeuze leiden. "Ik heb geen commentaar. Ik heb geen contact met de voorzitter of iemand van de structuur van Real Madrid", verzekerde de Portugees.

