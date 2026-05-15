Het rommelt al lange tijd bij Real Madrid. Na ophef over de geblesseerde Kylian Mbappé kwamen er ook verhalen naar buiten over ruzie in de selectie. De Franse aanvaller besluit na zijn rentree zijn verhaal te doen. "Er zijn bepaalde mensen die niet hardop spreken, en ik moet het nieuws gaan lezen om te ontdekken wat ze eigenlijk denken.”

Mbappé keerde in het duel tegen Real Oviedo (2-0) terug in de selectie, maar de Franse kwam pas in de 69e minuut in actie. Hij was daarna direct belangrijk voor het team met een assist op Jude Bellingham voor de tweede goal in de 80e minuut.

Na zijn invalbeurt, die gepaard ging met fluitconcerten in het Bernabéu, zocht Mbappé de pers op. Hij wilde de recente controverse rondom zijn persoon ophelderen. De topscorer van La Liga ging tijdens het herstel van zijn blessure met zijn vriendin op vakantie naar Italië en kreeg vervolgens veel kritiek.

"Ik had toestemming van de club", zegt hij over het tripje. Hij begrijpt de reactie van fans wel. "Zo is het leven. Je kunt de mening van mensen niet veranderen. Het is hun manier om dingen te interpreteren en ik vat het niet persoonlijk op. Ik ben al eerder uitgefloten in mijn carrière. Het hoort erbij."

Onrust binnen selectie

Waar de sterspeler wel mee zit, is de houding van trainer Álvaro Arbeloa bij zijn rentree. De coach zou volgens diverse media voor verdeeldheid zorgen binnen de ploeg. "“k geef de voorkeur om hier te spreken. In het openbaar", stak Mbappé van wal. "Er zijn bepaalde mensen die niet hardop spreken, en ik moet het nieuws gaan lezen om te ontdekken wat ze eigenlijk denken.”

Het besluit van Arbeloa om hem niet te laten starten, viel hem zwaar. "Ik ben honderd procent hersteld. Ik speelde niet vanaf het begin omdat de coach me vertelde dat ik de vierde aanvaller in de selectie ben, na Mastantuono, Vinícius en Gonzalo García", onthult Mbappé. "Ik was klaar om vanaf de eerste minuut te spelen, maar het is zijn beslissing en die moet je altijd respecteren. Ik ben niet boos."

Ruzie Valverde en Tchouaméni

Hij werd vervolgens ook gevraagd naar de vermeende ruzie tussen Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni. Valverde moest na een incident naar het ziekenhuis en daar werd vastgesteld dat hij een hersenschudding heeft. Mbappé heeft het niet zien gebeuren. "Ik weet niet wat er op het trainingsveld gebeurd 9s, omdat ik geblesseerd was en niet met het team trainde."

Reactie Arbeloa

Arbeloa werd later geconfronteerd met de uitspraken van Kylian Mbappé. Hij beweerde dat hij hem absoluut niet had verteld dat hij de vierde aanvaller was. "Ik heb zoiets niet gezegd, hij heeft het waarschijnlijk verkeerd begrepen. Maar ik beslis wie er speelt zolang ik op deze stoel zit, het maakt me niet uit of je het er niet mee eens bent, hoe je ook heet", benadrukte de trainer van Real Madrid.

Vervolgens lichtte hij zijn beslissing toe: "Een speler die niet aanwezig was bij El Clásico kan een paar dagen later geen basisspeler zijn. Vier dagen geleden kon hij niet eens op de bank zitten. Hij zal de basisaanvaller zijn, zoals ik hem heb verteld. Ik heb geen problemen met wie dan ook. Ik begrijp dat degenen die niet spelen ongelukkig zijn en dat kan ik begrijpen, maar het is een beslissing gebaseerd op omstandigheden. Het was het meest logisch, natuurlijk en verstandig om geen risico's te nemen."

