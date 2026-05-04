Chelsea en Nottingham Forest spelen op een maandagmiddag tegen elkaar. Een bijzondere aftraptijd, want het is voor het eerst dit seizoen dat een wedstrijd in de beste competitie ter wereld op een dergelijke tijd plaatsvindt. Het was flink puzzelen voor de FA, maar gelukkig is daar een nationale feestdag beschikbaar voor.

De eerste maandag in mei is traditioneel een vrije dag in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer is maandag 4 mei aan de beurt voor de zogeheten 'Early May Bank Holiday' en daar maakte de Britse voetbalbond graag gebruik van. Voor Chelsea - Nottingham Forest moest namelijk flink gepuzzeld worden. Forest is namelijk ook nog Europees actief en dus waren de mogelijkheden deze week beperkt.

Gekozen werd om de wedstrijd te plannen voor 16.00 uur Nederlandse tijd, dit om ook 's avonds nog aandacht te kunnen besteden aan Everton - Manchester City. Veel mensen zijn vrij en kunnen dus gewoon naar de stadions of in pubs of voor de televisie naar de duels kijken. Voor Forest staat er veel op het spel en niet alleen maandag. De club vecht nog tegen degradatie en staat maar drie punten boven de streep.

Halve finale Europa League

Maar Europees gaat het Forest voor de wind. In de Europa League staat de club in de halve finale en won het al van Aston Villa in de heenwedstrijd. Donderdag wacht de return in Birmingham en verdedigt Nottingham een voorsprong van 1-0. Mede doordat er donderdagavond nog werd gespeeld, kon de wedstrijd tegen Chelsea niet eerder dan zondagmiddag plaatsvinden. Omdat er maandag toch ruimte was vanwege de nationale feestdag, werd er gekozen om 's middags af te trappen. Zodoende is er donderdagavond ook weer genoeg rust voor de return van de halve finale.

Chelsea

Voor Chelsea staat er op de nationale vrije dag ook genoeg op het spel. De Londense club staat negende in de Premier League en heeft drie punten achterstand op de plekken die rechtgeven op Europees voetbal. De kans op Champions League-voetbal volgend seizoen is al zo goed als verkeken, want de achterstand op plek vijf is nu al tien punten, met na Forest-thuis nog drie duels te gaan.