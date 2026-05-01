Nottingham Forest heeft op eigen veld met 1-0 gewonnen van Aston Villa in de halve finales van de Europa League. Een benutte strafschop van de Nieuw-Zeelander Chris Wood, die werd gegeven na een ongelukkige handsbal van de Fransman Lucas Digne, bracht na rust de beslissing in het Engelse onderonsje.

Nottingham Forest strijdt als nummer 16 nog tegen degradatie in de Premier League. Aston Villa staat juist op de vijfde plek, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

Bij Aston Villa vielen de Nederlanders Lamare Bogarde en Ian Maatsen in de tweede helft in. Doelman Marco Bizot zat op de reservebank.SC Braga won in de andere halve finale voor eigen publiek met 2-1 van SC Freiburg. De returns zijn volgende week, de finale is op 20 mei in Istanbul.

Nederlandse teleurstelling in Conference League

Aanvaller Emmanuel Emegha heeft met zijn Franse club Strasbourg de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren bij het Spaanse Rayo Vallecano. De Braziliaan Alemão maakte na rust het enige doelpunt: 1-0. De terugwedstrijd is over een week in Frankrijk.

In de andere halve finale boekte Crystal Palace een ruime overwinning op Sjachtar Donetsk, dat een ronde eerder nog AZ uitschakelde. De wedstrijd in het Poolse Krakau eindigde in 1-3. Crystal Palace kan zich volgende week op eigen veld verzekeren van een plek in de finale van 27 mei in Leipzig.