Je vice-captain zet je niet zo snel uit de selectie. Die positie heeft een voetballer tenslotte verdiend met zijn verantwoordelijke en betrouwbare gedrag. Maar bij Chelsea is vice-aanvoerder Enzo Fernández eruit gezet.

De Argentijnse wereldkampioen is door Chelsea-trainer Liam Rosenior voor straf uit de selectie gezet. De 25-jarige Argentijnse middenvelder mag zaterdag niet meedoen in de kwartfinale van de FA Cup tegen Port Vale en volgende week zondag mist hij in de Premier League de topper tegen Manchester City.

Fernández uitte publiekelijk twijfels over zijn toekomst bij Chelsea en sprak de wens uit in Spanje te gaan wonen. Hij wordt gelinkt aan een overstap naar Real Madrid.

Uur gesproken

"Ik heb een uur geleden met Enzo gesproken. Als club hebben we besloten dat hij niet beschikbaar zal zijn voor de wedstrijden tegen Port Vale en Manchester City", aldus Rosenior, die de publieke opmerkingen van Fernández omschreef als "teleurstellend", gezien zijn leiderschapsrol bij het moeizaam presterende Chelsea.

De Londenaren verloren de laatste vier wedstrijden en zijn in de Premier League naar de zesde plaats gezakt. In de achtste finales van de Champions League was Paris Saint-Germain over twee duels met 8-2 te sterk. Wel won de Londense club vorig jaar het WK voor clubs.

Verlies

Chelsea heeft vorig seizoen een verlies geleden van 262,4 miljoen Engelse pond, omgerekend 300 miljoen euro; een record in de geschiedenis van het Engelse profvoetbal. Nooit eerder rapporteerde een club een dergelijk groot verlies. Het bedrag overtrof de 194,9 miljoen pond (223 miljoen euro) die Manchester City in het seizoen 2010/11 als verlies noteerde.

Chelsea heeft bovendien een forse straf gekregen van de Premier League na financiële overtredingen uit het verleden. De Engelse grootmacht moet een recordboete betalen en ziet bovendien een transferverbod dreigend boven het hoofd hangen na een langlopend onderzoek naar dubieuze betalingen. Als onderdeel van de straf moet Chelsea omgerekend zo’n 12,4 miljoen euro betalen. De boete volgt op het schenden van regels rond financiële verslaggeving, investeringen van derden en de werking van de jeugdopleiding. De club heeft de sanctie inmiddels geaccepteerd en benadrukt volledig te hebben meegewerkt aan het onderzoek.