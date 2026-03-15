Nog voordat de bal rolde op Stamford Bridge zorgde een curieus moment voor verbazing bij spelers, staf en supporters. Terwijl Chelsea zich vlak voor de aftrap in een kring verzamelde voor de laatste woorden, stond scheidsrechter Paul Tierney plots midden tussen de spelers. Het leverde een komisch tafereel op, waarbij de arbiter zelf ook niet leek te weten hoe hij eruit moest ontsnappen.

Voor de aftrap van het Premier League-duel met Newcastle United verzamelde Chelsea zich zoals gebruikelijk in een kring rond de middenstip voor een korte 'teamhuddle'. Tierney bleef echter staan waar hij stond en belandde zo onbedoeld midden in het kringetje van de spelers.

Scheidsrechter Paul Tierney in het middelpunt bij Chelsea

Het leverde een komisch tafereel op, waarbij Tierney het ogenschijnlijk allemaal maar liet gebeuren en geen poging deed om zich uit de kring te wurmen. Terwijl de elf spelers van Chelsea elkaar nog één keer opzwepen voor de aftrap, stond de arbiter er wat schaapachtig bij en staarde hij voor zich uit.

Het moment moet voor Tierney ongetwijfeld ongemakkkelijk zijn geweest, maar hij liet zich niet kennen en bleef stoïcijns staan. Op een gegeven moment keek hij Chelsea-ster Cole Palmer zelfs even vragend aan, terwijl de Engels international zichtbaar moeite had om zijn lach in te houden.

Chelsea-coach niet te spreken over actie

Chelsea-coach Liam Rosenior kon er na afloop echter minder om lachen. De 41-jarige trainer gaf aan dat hij contact wil opnemen met scheidsrechtersorganisatie PGMOL om duidelijkheid te krijgen over het opmerkelijke moment. Volgens hem had Tierney zich beter kunnen richten op zijn taken tijdens de wedstrijd.

De oefenmeester suggereerde bovendien dat de scheidsrechter mogelijk bewust een punt wilde maken. "Voor de wedstrijd hadden we een overleg en het eerste waar hij het over had, was onze huddle. Blijkbaar wilde hij iets duidelijk maken", aldus Rosenior, die benadrukte dat zijn ploeg met het teammoment juist respect wil tonen voor de sport en de tegenstander.

Pijnlijke nederlaag

Sportief gezien pakte de avond uiteindelijk teleurstellend uit voor Chelsea. De Londense club verloor in eigen stadion met 0-1 van Newcastle United. Anthony Gordon zorgde al na achttien minuten voor de enige treffer van de wedstrijd, waarna de thuisploeg er ondanks een slotoffensief niet meer in slaagde om langszij te komen.

Voor Newcastle betekende de overwinning een bijzonder resultaat, want het was de eerste keer in veertien jaar dat de club wist te winnen op Stamford Bridge. Beide ploegen richten zich nu op de Champions League, waar Chelsea na de 5-2 nederlaag tegen Paris Saint-Germain voor een zware opgave staat en Newcastle na een 1-1 gelijkspel met FC Barcelona nog volop perspectief heeft.