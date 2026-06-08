Christian Eriksen liet voor de tweede keer in zijn carrière de voetbalwereld schrikken door in elkaar te zakken tijdens een wedstrijd. Zondag ging het helemaal mis tijdens een oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne en waren er grote zorgen over de voormalig middenvelder van Ajax. Ruim 24 uur na het voorval laat hij zelf van zich horen.

"Ik wil iedereen laten weten dat het goed met mij gaat en dat ik thuis ben met mijn familie", plaatst de 34-jarige Eriksen zelf op Instagram. "Zoals jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen, heeft de schok die ik kreeg van mijn ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, red.) een enorme impact gehad op mij en mijn familie. Ik wil meteen zeggen dat dit een hele andere situatie was dan in 2021."

Hij verwijst naar de wedstrijd van Denemarken tegen Finland op het EK voetbal in 2021, toen hij een hartstilstand kreeg en gereanimeerd moest worden. Nu, vijf jaar later, moest de ingebouwde defibrilator ingrijpen toen zijn hart er weer mee dreigde op te houden. "Ik voel me goed en het herstel is al begonnen. Ik ben niet alleen dankbaar voor de steun, ik ben ook dankbaar voor de hulp van alle spelers en de medische staf op het veld."

'Bescherming toen ik het nodig had'

De Deense voetbalbond liet al snel na het incident zondag weten dat het naar omstandigheden goed ging met Eriksen en dat wil de Deense speler zelf ook nogmaals benadrukken. "Dankzij alle zorg en expertise voor mijn hart de afgelopen jaren, deed mijn ICD precies wat het moest doen: mij beschermen toen ik het nodig had. Voor nu ligt mijn focus op herstel, tijd doorbrengen met mijn gezien, op vakantie gaan en voetballen met mijn kinderen."

Tientallen voetballers laten hun steun blijken aan de creatieve middenvelder. Onder meer oud-teamgenoten Donny van de Beek, Patrick Dorgu, David De Gea en Luke Shaw laten met hartjes blijken aan Eriksen te denken. Binnen een half uur had de post van de Deen bijna 100.000 likes en duizenden reacties. Denemarken doet niet mee aan het WK voetbal en dus kan Eriksen meteen in de herstelmodus en genieten van een welverdiende vakantie.

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