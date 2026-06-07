Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het voetbalveld. Het gebeurde zondag tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne. Eriksen kreeg tijdens het EK van 2020 al eens te maken met ernstige hartproblemen op het veld. Volgens de stadionomroeper gaat het gelukkig inmiddels goed met de Deen.

Tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne ging het opnieuw mis met Christian Eriksen. Zonder dat de bal in de buurt was, greep de 34-jarige middenvelder plots naar zijn borst en zakte hij naar de grond. Even later kon Eriksen gelukkig zelf weer overeind komen en het veld verlaten. Dat gebeurde onder luid applaus van zijn teamgenoten, de Oekraïense spelers en het publiek.

Huidige situatie

Even later gaf de stadionomroeper aan dat het gelukkig al snel wat beter ging met de oud-Ajacied. "Christian stelt het gezien de omstandigheden goed", zo vertelde hij aan de aanwezigen in het stadion.

Ook Morten Boesen, de dokter van het Deense nationale elftal heeft bevestigt dat het inmiddels beter gaat met Eriksen. "Het gaat goed met hem en hij kon het veld zelf verlaten. De pacemaker werkt zoals hij dat hoort te doen. Hij was even weg, maar was ook snel weer bij bewustzijn. We staan in contact met hem."

Na het incident werd de wedstrijd tegen Oekraïne onmiddellijk gestaakt. De spelers van Denemarken en Oekraïne vormden samen een kring op het veld, met de armen om elkaars schouders. Ondertussen spraken bondscoaches Brian Riemer en Andrea Maldera hun teams toe. Op het moment dat het duel werd gestaakt, leidde Denemarken met 2-1. Zowel Denemarken als Oekraïne wist zich niet te plaatsen voor het WK, dat volgende week van start gaat.

ICD

Eriksen speelt met een ICD, een inwendig apparaatje dat gevaarlijke hartritmestoornissen kan herkennen en behandelen. Dat is niet zonder reden: tijdens het EK in 2021 ging het al eens ernstig mis. In de wedstrijd tegen Finland op 12 juni kreeg de middenvelder een hartstilstand, waarna zijn ademhaling en hartslag wegvielen. Medisch personeel greep direct in en voerde op het veld een hartmassage uit. Die wedstrijd werd destijds wel uitgespeeld, in tegenstelling tot het duel tegen Oekraïne op zondag.

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