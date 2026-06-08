De Deense voetbalbond heeft een update gegeven over de situatie van Christian Eriksen. De middenvelder zakte tijdens een oefenduel met Oekraïne in elkaar, maar de eerste geluiden over zijn herstel zijn positief.

Het moment rondom Eriksen gebeurde zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. Zonder dat er een andere speler in de buurt was, zakte de Deense middenvelder in elkaar. Daarna kwam medische begeleiding direct het veld op. Het moment rond Eriksen deed erg veel denken aan het vreselijke moment op het EK in 2021. Toen kreeg de middenvelder een hartstilstand tijdens een wedstrijd en sindsdien speelt hij met een inwendige defibrilator.

Update over Christian Eriksen

Tegenover het Deense VT2 gaf de teamarts van de Denen al snel een geruststellende update over de situatie van Eriksen. "Het gaat goed met hem nu. Het lijkt erop dat de pacemaker heeft gedaan wat het moet doen. Christian was snel weer bij bewustzijn. Hij wilde zelf van het veld lopen, dat was al een goed teken." Eriksen zijn defibrilator zou hem dus hebben gered tijdens het duel met Oekraïne.

Nadat hij in elkaar zakte, werd Eriksen naar het ziekenhuis gebracht. Daar was hij bij kennis en werden er onderzoeken gedaan naar zijn toestand. De wedstrijd werd direct gestaakt mede vanwege de grote schok die er was ontstaan in de selectie van Denemarken en Oekraïne. Volgens de bondscoach Brian Riemer bracht het incident veel van de spelers terug naar de 'nachtmerrie' in 2021 toen Eriksen zijn harstilstand kreeg.

Pensioen

Of de 34-jarige Eriksen door zijn aandoening gaat stoppen met voetballen, is hij nog niet bekend. Volgens de bondsvoorzitter van de Deense bond is dat ook iets waar niemand de voetballer toe kan dwingen. "Dat moet hij zelf beantwoorden. Het is een logische vraag, maar uiteindelijk is het aan Christian om te beslissen wat hij wil." Vorig seizoen speelde Eriksen voor VfL Wolfsburg. Die ploeg degradeerde uit de Bundesliga en de kans is klein dat de Deens international mee gaat met zijn club de 2. Bundesliga in.

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